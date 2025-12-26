En Seguridad, funcionarios al lado de las guardias en la Nochebuena
Monteoliva se llegó hasta Rosario para acompañar a policías en el Comando Unificado. Funcionarios provinciales recorrieron dependencias policiales y penitenciarias. Las mayores demandas al 911 de madres por consumos problemáticos de hijos y por violaciones perimetrales de parejas.
Monteoliva se presentó en Rosario acompañando a fuerzas federales. Foto: X
Las noches del 24 y del 31 de diciembre son dos etapas donde el mundo laboral baja los brazos para festejar la Navidad y el Año Nuevo, son generalmente noches para el encuentro familiar, la amistad, el brindis. En las últimas horas de ambas jornadas, el tránsito en las grandes ciudades queda reducido a mínimas expresiones y el servicio público prácticamente deja de circular.
Por contrapartida, son noches en las que los que nos cuidan no pueden bajar los brazos. Son noches en que la seguridad pública y la salud saben que deben estar con todas las antenas paradas y que el para el personal de turno en ambas áreas el brindis quedará para otro momento del nuevo día.
"Compartí la cena de Nochebuena en el Comando Unificado del Plan Bandera junto al personal de nuestras fuerzas" escribió en redes sociales la cordobesa que reemplazó a Patricia Bullrich. "Vino a monitorear la presencia de las fuerzas en la calle, a saludar a los efectivos que estaban en servicio y a hablar con los vecinos. A todos les dijo personalmente que el Plan Bandera no se toca", informó un colaborador de la cartera nacional.
La ministra nacional escribió en X que tras el brindis "recorrimos los barrios Ludueña, Empalme Graneros y Casiano Casas. Lugares donde antes mandaba el crimen organizado y hoy mandan la ley y el orden. Gracias por estar acá, lejos de sus familias, cuidando a los argentinos. ¡Felicidades y bendiciones para todos!", completó el posteo.
Montenotte y De Lima recorrieron el centro de monitoreo en el ministerio de Justicia y Seguridad. Foto: Ministerio de Justicia y Seguridad.
Monteoliva estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; el rosarino Germán Pugnaloni, recientemente designado Director de Normativa y Enlace Judicial; y el comandante Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería Nacional y que fuera ministro de Seguridad de la provincia en la etapa final del gobierno de Omar Perotti.
En la provincia, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad recorrieron en la ciudad de Santa Fe y en Rosario distintos puntos de control de la Policía y del Servicio Penitenciario. En las redes, la cartera que conduce Pablo Cococcioni marcó que "el trabajo que venimos realizando desde la Provincia, con la Policía en la calle y el control en las cárceles, logró una baja inédita en la violencia. No nos relajamos: seguimos trabajando para seguir mejorando".
En la Nochebuena, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira junto al secretario de Análisis y Gestión de Información Esteban Santantino, y a la Secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani visitaron al personal de centros de atención y de comisarías rosarinas. A la misma hora, la secretaria de Asuntos Penales, Leticia Masneri hizo lo propio con varios institutos penitenciarios de la zona sur para saludar al personal de guardia.
En tanto, en esta capital, fue el subsecretario de Análisis Criminal, Rubén Montenotte quien junto a su par de Seguridad Pública, Roque De Lima, se encargó de acompañar al personal y supervisar la tarea. Antes de las 24, los funcionarios estaban en dependencias de la cartera frente a la Plaza San Martín y especialmente en el centro de atención 911. Luego, salieron de recorrida en la zona de la Costanera donde se preveía la mayor concentración de vecinos, aunque la lluvia hizo suspender algunas de las actividades previstas.
La propia experiencia de los operadores indica que en fiestas como Navidad y Año Nuevo son muchos los llamados a líneas como el 911 por problemas intrafamiliares. Se marcan dos motivos centrales, madres desesperadas ante consumos problemáticos de los hijos y mujeres que advierten sobre violación de restricciones de acercamiento de padres a sus hijos. A esto se deben sumar los accidentes de tránsito y las denuncias por violencias urbanas.
De allí la decisión de autoridades de Justicia y Seguridad de estar al lado del personal que está en funciones claves en días tan especiales donde la mayoría festeja.
Poletti en el Palacio Municipal saludando al personal de guardia, especialmente de monitoreo.
Poletti
El intendente Juan Pablo Poletti también se acercó sobre la medianoche del 24 al Palacio Municipal a saludar al personal de guardia, especialmente de monitoreo.
"Como médico me tocó estar lejos de mi familia muchas festividades por eso quise pasar a saludar y agradecer a cada uno del personal municipal que hoy está de turno, celebrando la Navidad lejos de su familia y velando por el bienestar de los vecinos. Gracias a todos por su compromiso y dedicación. Que tengan una feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad" escribió en la red X tras la visita.