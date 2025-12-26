Respaldo moral y laboral

En Seguridad, funcionarios al lado de las guardias en la Nochebuena

Monteoliva se llegó hasta Rosario para acompañar a policías en el Comando Unificado. Funcionarios provinciales recorrieron dependencias policiales y penitenciarias. Las mayores demandas al 911 de madres por consumos problemáticos de hijos y por violaciones perimetrales de parejas.