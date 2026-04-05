Este domingo, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones durante el día.
Clima
Qué dice el pronóstico de este domingo en la ciudad de Santa Fe
Jornada fresca con mínima de 12° y máxima de 21°, cielo parcialmente nublado por la mañana y seco hacia la tarde, con viento leve del sur y humedad moderada que mantiene la sensación térmica agradable.
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana.
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Según el Servicio Metorológico Nacional, la tempertura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 21°. El viento soplará moderado, entre 13.y 22 km/h, predominando del sector este, sin ráfagas significativas.
Durante la jornada, el sol se hará presente por momentos, con algunas nubes dispersas y buena visibilidad, especialmente por la mañana.
Domingo fresco en la ciudad.
Pronóstico extendido:
- El lunes volverán las lluvias, con fuertes probabilidades hacia la tarde y noche. La mínima será de 17° y máxima de 20°.
- Luego, el martes, la jornada será templada, con mínima de 16° y máxima de 21°. Se esperan lluvias durante la mañana y la tarde.
- Finalmente, el miércoles, el clima se mantendrá fresco y parcialmente nublado, con mínima de 15° y máxima de 21°.
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