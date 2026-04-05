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Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.

Imagen de archivo.Imagen de archivo.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este domingo 5 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe.

La EPE hace reparaciones, pero no alcanza.Imagen ilustrativa.

La medida afectará el suministro eléctrico en la ciudad capital debido a tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 - Cándido Pujato, Larramendi, 25 de Mayo y Vittori (Mantenimiento)

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

EPE intensificó los controles antifraude en los últimos dos años.Imagen ilustrativa.

Desde la Empresa Provincial de Energía se recuerda que los trabajos se suspenderían en caso de mal tiempo.

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