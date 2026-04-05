Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este domingo 5 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este domingo en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.
Imagen de archivo.
Imagen ilustrativa.
La medida afectará el suministro eléctrico en la ciudad capital debido a tareas de retiro de línea y reemplazo de conductores.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 - Cándido Pujato, Larramendi, 25 de Mayo y Vittori (Mantenimiento)
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
Imagen ilustrativa.
Desde la Empresa Provincial de Energía se recuerda que los trabajos se suspenderían en caso de mal tiempo.
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