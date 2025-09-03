#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Pronóstico del tiempo para este miércoles en la ciudad de Santa Fe: qué dice el SMN

La temperatura mínima fue de 9º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que hay probabilidades de llovizna durante la mañana.

La máxima sería de 21°. Créditos: Manuel Fabatia
 9:29
Por: 

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado y leve presencia de neblina a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mejor visibilidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénCuál es el estado de las rutas y cuánta agua cayó en Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones baja en la mañana con porcentajes menores al 40%. El resto de la jornada no se espera el regreso de la lluvia.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9° y la máxima sería de 21º, bajando a 15° en horas de la noche.

Alto porcentaje de humedad Créditos: Flavio RainaAlto porcentaje de humedad Créditos: Flavio Raina

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 96%, la presión de 1010.4 hPa, viento sudoeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves espera una mínima de 5° y una máxima de 13°. Con cielo parcialmente cubierto durante todo el día, pero sin lluvias.
  • Luego, el viernes tendrá una mínima de 2° y una máxima de 16°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo algo nublado.
  • Finalmente, el sábado se espera un día completamente despejado. Respecto a temperatura, la mínima será de 2° y la máxima de 18°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro