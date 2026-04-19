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Domingo inestable en la ciudad de Santa Fe con posibilidad de lluvias hacia la tarde y noche

El ingreso de aire húmedo mantiene el cielo mayormente nublado y anticipa inestabilidad en la capital santafesina.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 19 de abril se presenta con condiciones variables en la ciudad de Santa Fe.

La jornada comenzó con una temperatura de 19,1°C, cielo mayormente nublado y humedad elevada del 91%, acompañada por vientos suaves del este a 10 km/h. La visibilidad se mantiene en valores normales, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1007,7 hPa.

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Para la mañana, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%), con temperaturas que rondarán los 19°C.

Sin embargo, hacia la tarde: se esperan lluvias con una probabilidad de entre 10% y 40%, una máxima estimada en 26°C y vientos rotando al sur con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, las condiciones inestables persistirán con lluvias aisladas, temperaturas cercanas a los 20°C y vientos leves del este. Este escenario marca el inicio de un período con mayor presencia de nubosidad y descenso progresivo de las temperaturas.

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Pronóstico extendido

El comienzo de la semana estará atravesado por condiciones más frescas e inestables en la región:

Lunes: mínima de 18°C y máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado y ambiente húmedo.

Martes: temperaturas en descenso (16°C de mínima y 20°C de máxima), con nubosidad persistente.

Miércoles: se afianza el aire más fresco, con 14°C de mínima y 19°C de máxima, en una jornada mayormente nublada.

CLIMA EXTENDIDO
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