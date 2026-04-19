Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 19 de abril se presenta con condiciones variables en la ciudad de Santa Fe.
Domingo inestable en la ciudad de Santa Fe con posibilidad de lluvias hacia la tarde y noche
El ingreso de aire húmedo mantiene el cielo mayormente nublado y anticipa inestabilidad en la capital santafesina.
La jornada comenzó con una temperatura de 19,1°C, cielo mayormente nublado y humedad elevada del 91%, acompañada por vientos suaves del este a 10 km/h. La visibilidad se mantiene en valores normales, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1007,7 hPa.
Para la mañana, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones (0 a 10%), con temperaturas que rondarán los 19°C.
Sin embargo, hacia la tarde: se esperan lluvias con una probabilidad de entre 10% y 40%, una máxima estimada en 26°C y vientos rotando al sur con intensidades de entre 13 y 22 km/h.
Durante la noche, las condiciones inestables persistirán con lluvias aisladas, temperaturas cercanas a los 20°C y vientos leves del este. Este escenario marca el inicio de un período con mayor presencia de nubosidad y descenso progresivo de las temperaturas.
Pronóstico extendido
El comienzo de la semana estará atravesado por condiciones más frescas e inestables en la región:
Lunes: mínima de 18°C y máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado y ambiente húmedo.
Martes: temperaturas en descenso (16°C de mínima y 20°C de máxima), con nubosidad persistente.
Miércoles: se afianza el aire más fresco, con 14°C de mínima y 19°C de máxima, en una jornada mayormente nublada.