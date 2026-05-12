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Martes fresco y con neblina en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá el tiempo

La ciudad amaneció con apenas 6°C y alta humedad. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo despejado por la tarde y temperaturas agradables.

La ciudad de Santa Fe transita un martes con una mañana fría. Créditos: Flavio RainaLa ciudad de Santa Fe transita un martes con una mañana fría. Créditos: Flavio Raina
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La ciudad de Santa Fe transita un martes con una mañana fría, presencia de neblina y una tarde más templada con máximas que alcanzarán los 22°C. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable durante gran parte de la semana, sin lluvias a la vista y con temperaturas moderadas.

La jornada de este martes 12 de mayo comenzó con cielo despejado, bancos de neblina y una temperatura mínima de 6°C en la capital provincial. La sensación térmica descendió hasta los 3,3°C durante las primeras horas de la mañana, en un contexto de elevada humedad, que alcanzó el 96%.

Se esperan unos 25° este sábado, acompañada de brisas suaves. Crédito: Flavio Raina.Imagen ilustrativa Crédito: Flavio Raina.

De acuerdo con los datos oficiales, el viento sopla desde el noreste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad se mantiene en 12 kilómetros, aunque las condiciones de humedad favorecieron la formación de neblina en sectores suburbanos y rutas cercanas a la ciudad.

Para el resto del día, el SMN prevé cielo despejado durante la tarde y algo nublado hacia la noche, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 22°C, generando una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

El viento rotará del norte al oeste durante la tarde, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la noche volverá a predominar del sector norte con menor intensidad.

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Las condiciones meteorológicas continúan mostrando estabilidad en la región centro del país, impulsadas por una masa de aire seco que favorece jornadas agradables y con escasa nubosidad.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un escenario similar, con mañanas frescas y tardes templadas.

Miércoles

Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado, sin lluvias previstas.

Jueves

La temperatura oscilará entre los 10°C y los 20°C. Continuarán las buenas condiciones del tiempo y la estabilidad atmosférica en toda la región.

Viernes

El viernes presentará características similares, con una mínima de 9°C y máxima de 20°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

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