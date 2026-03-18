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Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 17º y la máxima sería de 26°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan lluvias durante la jornada.

El cielo estará nublado en la gran parte de este miércoles.El cielo estará nublado en la gran parte de este miércoles.
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Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones para la jornada.

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El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 26º, bajando a 21° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1013.2 hPa, viento sur a 12 km/h y visibilidad de 10 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

El feriado comenzó con ambiente cálido y cielo parcialmente nublado desde las primeras horas.No rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 18º y una máxima de 27º.
  • Para el viernes se mantendría el cielo mayormente cubierto de todo el día. La mínima será de 22º y una máxima de 28º.
  • Finalmente, el sábado se esperan tormentas aisaldas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. La mínima será de 21º y una máxima de 26º.
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