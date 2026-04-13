La semana comienza en la ciudad de Santa Fe con condiciones de tiempo variables, en una jornada que irá de mayormente nublada a inestable con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Lunes inestable con posibles tormentas en la ciudad de Santa Fe
Durante las primeras horas del día, el cielo se presenta mayormente nublado, con una temperatura mínima de 16°C.
Durante las primeras horas del día, el cielo se presenta mayormente nublado, con una temperatura mínima de 16°C y elevados niveles de humedad que alcanzan el 96%, lo que genera una sensación térmica fresca y algo pesada. El viento sopla del sector este a 12 km/h, con buena visibilidad.
Con el correr de las horas, se espera un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 26°C.
Sin embargo, la estabilidad será relativa: hacia la tarde y especialmente durante la noche, el organismo nacional anticipa la llegada de tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%.
Los vientos rotarán al noreste, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.
Estas condiciones marcan el inicio de una semana con características típicamente otoñales, donde la nubosidad y la inestabilidad tendrán protagonismo en la región.
Pronóstico extendido
Para el martes, se prevé una jornada con temperaturas entre 19°C y 25°C, manteniendo condiciones similares de nubosidad e inestabilidad.
El miércoles continuará en la misma línea, con mínima de 19°C y máxima de 25°C, sin grandes cambios en el escenario meteorológico.
En tanto, el jueves se espera una leve baja en la temperatura mínima, que rondará los 18°C, con una máxima de 25°C.