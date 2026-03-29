Qué dice el pronóstico del tiempo este domingo en la ciudad de Santa Fe

Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 25º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 25° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 89%, la presión de 1011.3 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.