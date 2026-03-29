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Qué dice el pronóstico del tiempo este domingo en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 25º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Se esperaba un domingo soleado en la capital santafesina. Foto: Fernando NicolaSe esperaba un domingo soleado en la capital santafesina. Foto: Fernando Nicola
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Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

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El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 25° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 89%, la presión de 1011.3 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

El calor será protagonista durante el sábado. Crédito: Archivo El Litoral.El calor será protagonista durante el domingo. Crédito: Archivo El Litoral.

Pronóstico extendido

  • El lunes se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones por la tarde. La mínima será de 23º y la máxima de 35º.
  • Para el martes se espera cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima será de 22° y la máxima de 32°.
  • Finalmente, el miércoles se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 32º.
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