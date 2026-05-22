Pronóstico

Frío y neblina en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes y el fin de semana

La jornada comenzó con apenas 4,6°C y sensación térmica de 2,4°C en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes estable, con cielo parcialmente nublado y ascenso gradual de la temperatura durante el fin de semana.