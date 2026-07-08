Pronóstico

Miércoles con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con una mañana fría, una temperatura de 6,4°C y una sensación térmica de 3,8°C. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día estable, sin lluvias y con un gradual ascenso de la temperatura durante la tarde.