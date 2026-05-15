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El último día de la semana arrancó con frío en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con apenas 3,8°C, neblina y humedad elevada en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes estable, sin lluvias y con aumento de nubosidad hacia la tarde.

Imagen ilustrativa. Crédito: Luis CetraroImagen ilustrativa. Crédito: Luis Cetraro
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El viernes arrancó con temperaturas bajas y condiciones de alta humedad en la ciudad de Santa Fe. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana el termómetro marcó 3,8°C, con cielo despejado acompañado de neblina, visibilidad reducida a 7 kilómetros y viento en calma.

Con el correr de las horas, el tiempo se mantendrá estable y sin probabilidades de precipitaciones. Para la mañana se espera cielo ligeramente nublado, mientras que durante la tarde y la noche las condiciones pasarán a mayormente nublado. La temperatura máxima prevista alcanzará los 20°C, generando una jornada otoñal agradable en la capital provincial.

El aviso afecta a provincias patagónicas. Crédito: Guillermo Di SalvatoreCrédito: Guillermo Di Salvatore

El SMN informó además que el viento soplará del sector norte entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, favoreciendo un leve ascenso térmico respecto a jornadas anteriores. Hacia la noche, la intensidad disminuirá y rotará al noreste.

La humedad elevada, cercana al 99%, seguirá siendo protagonista durante las primeras horas del día, por lo que no se descartan bancos de niebla y neblinas en sectores suburbanos y rutas cercanas a la ciudad.

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Pronóstico extendido

El panorama para el fin de semana y el inicio de la próxima semana muestra condiciones mayormente estables, aunque con un descenso de temperatura hacia el domingo.

Sábado

Se espera una jornada con temperaturas entre los 11°C de mínima y 19°C de máxima. El cielo se presentaría con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

Domingo

El domingo llegará con un marcado descenso térmico. El SMN pronostica una mínima de 9°C y una máxima de apenas 13°C, convirtiéndose en el día más fresco del fin de semana.

Lunes

Para el lunes continuarían las mañanas frías, con mínima de 8°C y máxima de 15°C. Las condiciones seguirán estables y sin precipitaciones en la región.

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