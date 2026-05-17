El domingo amaneció gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe, con una temperatura de 10,6°C, cielo cubierto y viento del sudoeste que sopla con intensidad moderada.
Domingo fresco y con lluvias aisladas en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con cielo cubierto, alta humedad y temperaturas bajas en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional prevé inestabilidad durante gran parte del día y un marcado descenso térmico para el inicio de la semana.Copete
Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar con nubosidad parcial.
La humedad elevada, cercana al 95%, y el ingreso de aire más frío desde el sur configuran una jornada típicamente otoñal en la capital provincial. Además, el viento se mantendrá entre los 13 y 31 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más baja durante gran parte del día.
De acuerdo con el informe actualizado a las 6.42 de este domingo, la temperatura mínima prevista es de 10°C y la máxima alcanzaría apenas los 14°C. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse precipitaciones aisladas con probabilidades de entre el 10 y el 40%, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado y las chances de lluvia descenderán considerablemente.
Las condiciones meteorológicas también afectan la visibilidad y mantienen un ambiente húmedo en toda la región. El sol salió a las 7.45 y se espera que se oculte a las 18.13, en una jornada con poco protagonismo del sol y marcada por la nubosidad persistente.
Pronóstico extendido
El inicio de la semana estará acompañado por mañanas frías y tardes algo más templadas, aunque sin cambios bruscos en las condiciones generales.
Lunes: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y descenso de temperatura. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C.
Martes: continuará el tiempo estable, con temperaturas más agradables durante la tarde. El SMN prevé una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.
Miércoles: las condiciones se mantendrán similares, con ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 17°C.