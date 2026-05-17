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Domingo fresco y con lluvias aisladas en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con cielo cubierto, alta humedad y temperaturas bajas en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional prevé inestabilidad durante gran parte del día y un marcado descenso térmico para el inicio de la semana.Copete

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El domingo amaneció gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe, con una temperatura de 10,6°C, cielo cubierto y viento del sudoeste que sopla con intensidad moderada.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar con nubosidad parcial.

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana.Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana.

La humedad elevada, cercana al 95%, y el ingreso de aire más frío desde el sur configuran una jornada típicamente otoñal en la capital provincial. Además, el viento se mantendrá entre los 13 y 31 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más baja durante gran parte del día.

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De acuerdo con el informe actualizado a las 6.42 de este domingo, la temperatura mínima prevista es de 10°C y la máxima alcanzaría apenas los 14°C. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse precipitaciones aisladas con probabilidades de entre el 10 y el 40%, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado y las chances de lluvia descenderán considerablemente.

Las condiciones meteorológicas también afectan la visibilidad y mantienen un ambiente húmedo en toda la región. El sol salió a las 7.45 y se espera que se oculte a las 18.13, en una jornada con poco protagonismo del sol y marcada por la nubosidad persistente.

Pronóstico extendido

El inicio de la semana estará acompañado por mañanas frías y tardes algo más templadas, aunque sin cambios bruscos en las condiciones generales.

Lunes: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y descenso de temperatura. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C.

Martes: continuará el tiempo estable, con temperaturas más agradables durante la tarde. El SMN prevé una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

Miércoles: las condiciones se mantendrán similares, con ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 17°C.

CLIMA EXTENDIDO
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