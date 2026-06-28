Pronóstico

Domingo frío, con posibles lluvias por la mañana en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con apenas 4°C, sensación térmica de 2,5°C y neblina. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un domingo con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde y una temperatura máxima de 16°C.