El último domingo de junio arrancó con un ambiente muy frío, elevada humedad y neblina, mientras que el pronóstico oficial anticipa una baja probabilidad de precipitaciones en las primeras horas del día. Con el correr de la jornada, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el viento del sector sur mantendrá una sensación térmica baja.
Domingo frío, con posibles lluvias por la mañana en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzó con apenas 4°C, sensación térmica de 2,5°C y neblina. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un domingo con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde y una temperatura máxima de 16°C.
Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 28 de junio comenzó con una temperatura de 4°C, una sensación térmica de 2,5°C, cielo despejado con neblina y una humedad del 97%, condiciones que favorecen un amanecer muy frío y con visibilidad reducida en algunos sectores.
Durante la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas, con vientos del sur de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Hacia la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, sin chances de precipitaciones. La temperatura alcanzará una máxima de 16°C, aunque el viento del sur aumentará su intensidad, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, lo que mantendrá una sensación de frío durante gran parte del día.
Por la noche, el cielo estará algo nublado, la temperatura descenderá hasta los 10°C y el viento perderá intensidad, aunque continuará soplando desde el sector sur.
Pronóstico extendido
Lunes
Se espera una jornada estable, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 15°C. El ambiente continuará frío durante las primeras horas del día.
Martes
El martes presentará condiciones similares, con una mínima de 4°C y una máxima de 14°C. El tiempo se mantendrá estable y con temperaturas propias de la época.
Miércoles
Para el miércoles, el SMN pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Se prevé un leve ascenso de las temperaturas mínimas, aunque el ambiente seguirá fresco durante toda la jornada.