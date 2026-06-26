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Misterio aéreo

¿Por qué se vio un helicóptero recorriendo el cielo de la ciudad de Santa Fe?

Se trata de una unidad militar que aproximadamente a las 17 horas fue observada por los santafesinos volando por encima del río Santa Fe “ida y vuelta”.

El helicóptero captado este viernes por la tarde en el cielo santafesino.El helicóptero captado este viernes por la tarde en el cielo santafesino.
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Un helicóptero fue observado este viernes por la tarde en el cielo de la ciudad de Santa Fe realizando un particular vuelo.

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Los registros ocurrieron aproximadamente a las 17 horas de este mismo 26 de junio en la zona del Puerto de la capital santafesina, sembrando el misterio por la particularidad de su recorrido.

De qué se trataba

Tras consultar con fuentes directas de las Fuerzas Armadas Argentinas, El Litoral confirmó que se trataba de una unidad militar en el marco de ejercicios militares.

helicopteroEl helicóptero captado este viernes por la tarde en el cielo santafesino.

En este caso, los buzos del Ejército están realizando ejercicios en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de Santo Tomé. Además, reciben apoyo de la Dirección de Aviación del Ejército (Campo de Mayo), a través de helicópteros. Los buzos son "arrojados" en la Laguna Setúbal para realizar los correspondientes ejercicios.

Detallaron además que participan también integrantes del Colegio Militar de la Nación (El Palomar).

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Para la situación puntual del helicóptero, su trazado registró pasos constantes por encima del río Santa Fe, entre la Laguna Setúbal y el encuentro con el río Salado y a diferentes alturas, llegando a rozar el agua

Hasta cuándo seguirán los ejercicios

Desde las Fuerzas Armadas comunicaron que las actividades anfibias y aéreas se prevén hasta el próximo lunes 29 de junio.

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