Qué dice el pronóstico del tiempo este domingo en la ciudad de Santa Fe

Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado y con niebla a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 10º y la máxima sería de 24°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan tormentas por la tarde y la noche.
Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo nublado y con niebla a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas por la tarde y la noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 24º, bajando a 20° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 99%, la presión de 1011.3 hPa, viento con calma y visibilidad de 0.3 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.