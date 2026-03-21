#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Con intensas ráfagas de viento

Fuerte temporal azotó Rosario: más de 125 mm de lluvia dejaron anegamientos y gran cantidad de árboles caídos

Con picos de tormenta durante la madrugada, la ciudad registró un importante fenómeno. El municipio desplegó fuerte operativo en calle con cuadrillas que trabajan para normalizar la situación.

Fuerte temporal azotó la ciudad del sur provincial. Más de 120 mm de lluvia y ráfagas de 58 km/hFuerte temporal azotó la ciudad del sur provincial. Más de 120 mm de lluvia y ráfagas de 58 km/h
Seguinos en
Por: 

La ciudad registró un fuerte temporal entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de marzo, con un acumulado total de más de 120 mm de lluvia y ráfagas de viento que alcanzaron los 58 km/h, según datos del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

Desde la central telefónica 103 se contabilizaron, hasta las 8 de la mañana, 61 intervenciones vinculadas a emergencias: 26 por árboles y ramas caídas, 22 por inconvenientes en columnas y cables, 12 anegamientos y un derrumbe de techo.

Temporal en Rosario: más de 120 mm de lluvia, 60 intervenciones y alerta por fuertes vientosTemporal en Rosario: más de 120 mm de lluvia, 60 intervenciones y alerta por fuertes vientos

En términos generales, la jornada del 21 de marzo de 2026 estuvo caracterizada por condiciones de alta estabilidad térmica y elevada saturación atmosférica, con temperaturas que oscilaron entre los 18,3 °C y 20,4 °C, y un promedio de 19,1 °C.

Intervenciones

El punto de rocío se mantuvo muy cercano a la temperatura ambiente —con valores entre 18,0 °C y 19,7 °C—, lo que explica los niveles de humedad persistentemente altos, con un promedio del 97%.

Mirá tambiénFuerte lluvia en Santa Fe: el acumulado supera los 130 mm y las casabombas están operativas

En este contexto, el acumulado total de precipitaciones entre viernes y sábado alcanzó los 127,5 mm, consolidando un evento significativo en términos hidrometeorológicos. El viento predominó del sector sudeste, con velocidades medias de 5,5 km/h y ráfagas máximas de hasta 58 km/h, mientras que la presión atmosférica mostró oscilaciones entre 998 y 1002,4 hPa, evidenciando la evolución del sistema durante el transcurso del evento.

El director de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, explicó que “el evento respondió a un escenario de tormentas intensas con lluvias concentradas en pocas horas, lo que generó complicaciones puntuales en distintos sectores de la ciudad”.

Temporal en Rosario: más de 120 mm de lluvia, 60 intervenciones y alerta por fuertes vientosTemporal en Rosario: más de 120 mm de lluvia, 60 intervenciones y alerta por fuertes vientos

Ratner destacó además el despliegue operativo: “Desde el inicio del evento trabajamos de manera coordinada entre la central de monitoreo, los equipos de verificación en territorio y las cuadrillas operativas. A pesar de las condiciones adversas, los equipos están en la calle interviniendo sobre arbolado caído y situaciones de riesgo eléctrico”.

"Esfuerzo sostenido"

En ese sentido, subrayó el rol del personal: “Hay un esfuerzo sostenido de todo el sistema de gestión del riesgo, desde quienes recepcionan los reclamos hasta quienes ejecutan las tareas en la vía pública, garantizando respuestas en tiempo real”.

Mirá tambiénCuánto llovió en la ciudad de Santa Fe entre viernes y sábado

Durante el pico de la tormenta, entre las 21 y las 3 de la mañana, se registraron 47 mm de precipitación, con vientos predominantes del sector sur y sudoeste.

Para la tarde de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por vientos, con velocidades previstas entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Ante este cambio en el tipo de fenómeno, Ratner detalló que se modificó el esquema operativo: “Estamos pasando de una lógica de respuesta por tormenta a un dispositivo preventivo enfocado en viento. Esto implica priorizar la vigilancia activa del arbolado urbano, estructuras inestables y tendidos aéreos, con patrullajes dinámicos y preposicionamiento de cuadrillas en puntos críticos”.

Finalmente, reiteró recomendaciones a la población: “Es importante evitar circular durante ráfagas intensas, asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de canales oficiales. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos”.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro