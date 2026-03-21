Con intensas ráfagas de viento

Fuerte temporal azotó Rosario: más de 125 mm de lluvia dejaron anegamientos y gran cantidad de árboles caídos

Con picos de tormenta durante la madrugada, la ciudad registró un importante fenómeno. El municipio desplegó fuerte operativo en calle con cuadrillas que trabajan para normalizar la situación.