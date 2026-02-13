El viernes se presenta con niebla en la ciudad de Santa Fe: ¿Cómo seguirá el tiempo?

Este viernes 13 de febrero de 2026, la ciudad de Santa Fe amaneció con bancos de niebla y visibilidad reducida, en una jornada que irá mejorando con el correr de las horas, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
Se prevé un cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 29°C.
Este viernes 13 de febrero de 2026, la ciudad de Santa Fe amaneció con bancos de niebla y visibilidad reducida, en una jornada que irá mejorando con el correr de las horas, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
A las 5 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 20,1°C, con cielo cubierto por niebla, humedad del 100%, presión de 1013.8 hPa y viento del sur a 4 km/h. La visibilidad era muy baja, de apenas 0,2 kilómetros, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en rutas y accesos a la ciudad.
Para el resto del día se prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 29°C.
La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10% por la mañana y sin chances de lluvias hacia la tarde y la noche. El viento soplará del este entre 13 y 22 km/h durante gran parte de la jornada, rotando al noreste por la noche, sin ráfagas significativas previstas.
El sol saldrá a las 6:39 y se pondrá a las 19:54.
De acuerdo al pronóstico oficial, el fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán marcados por temperaturas en ascenso:
Sábado: mínima de 21°C y máxima de 28°C.
Domingo: mínima de 22°C y máxima de 30°C.
Lunes: mínima de 21°C y máxima de 33°C.
Para los días siguientes se anticipa un progresivo aumento térmico, con máximas que podrían ubicarse entre los 33°C y 34°C hacia martes, miércoles y jueves, consolidando un escenario de calor sostenido en la capital provincial.