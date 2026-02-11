Pronóstico

Alerta amarillo: se esperan tormentas fuertes para este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita este miércoles 11 de febrero de 2026 bajo alerta amarillo por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por inestabilidad durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones y descenso moderado de la temperatura hacia la noche.