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Martes con niebla, cielo nublado y una máxima de 18°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció cubierta por bancos de niebla persistentes y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por reducción significativa de la visibilidad. La temperatura máxima alcanzará los 18°C y no se esperan lluvias.

Martes con neblina en la ciudad de Santa Fe Créditos: Flavio RainaMartes con neblina en la ciudad de Santa Fe Créditos: Flavio Raina
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Santa Fe vive una jornada marcada por la humedad extrema y la presencia de niebla, una situación que complica la circulación en rutas y calles de la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por neblinas y bancos de niebla persistentes que continuarán afectando la visibilidad durante gran parte de la jornada.

Con una temperatura de 11,3°C registrada en las primeras horas de este martes 9 de junio, humedad del 100%, viento leve del oeste y una visibilidad reducida a apenas 1,5 kilómetros, la jornada comenzó con condiciones típicas del otoño santafesino.

Lunes con neblina en la ciudad de Santa Fe Créditos: Flavio RainaMartes con neblina en la ciudad de Santa Fe Créditos: Flavio Raina

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, durante la mañana se espera niebla, mientras que por la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y hacia la noche continuará nublado. No se prevén precipitaciones en ningún momento del día.

La temperatura mínima fue estimada en 10°C y la máxima alcanzará los 18°C. Los vientos soplarán del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora durante toda la jornada.

Desde el organismo nacional recomiendan extremar las precauciones al conducir, utilizar luces bajas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos debido a la importante reducción de visibilidad que generan los bancos de niebla.

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Pronóstico extendido

El tiempo se mantendrá estable durante los próximos días, con temperaturas frescas por las mañanas y condiciones mayormente secas.

Miércoles

La temperatura oscilará entre los 12°C y los 19°C. Se espera una jornada con nubosidad variable y ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Jueves

El termómetro marcará una mínima de 9°C y una máxima de 19°C. Continuarán las condiciones estables, sin probabilidad de lluvias significativas.

Viernes

Será una de las mañanas más frías de la semana, con una mínima de 7°C. Sin embargo, la temperatura ascenderá hasta los 20°C durante la tarde, en una jornada agradable y con tiempo estable.

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