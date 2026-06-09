Pronóstico

Martes con niebla, cielo nublado y una máxima de 18°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció cubierta por bancos de niebla persistentes y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por reducción significativa de la visibilidad. La temperatura máxima alcanzará los 18°C y no se esperan lluvias.