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Frío arranque de lunes en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá la jornada

La semana comienza con temperaturas bajas en la capital santafesina, presencia de neblina durante las primeras horas y máximas que llegarán a los 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables y sin lluvias para los próximos días.

Mañana frío y con neblina en Santa FeMañana frío y con neblina en Santa Fe
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La ciudad de Santa Fe amaneció este lunes con una temperatura de apenas 1,7°C, cielo despejado con neblina y altos niveles de humedad, en una postal típica del otoño santafesino. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por el frío en las primeras horas del día y condiciones estables hacia la tarde y la noche.

A las 6 de la mañana, la humedad alcanzaba el 98%, el viento se mantenía en calma y la visibilidad era de 6 kilómetros debido a la neblina presente en distintos sectores de la ciudad y alrededores. La salida del sol está prevista para las 7.46 y la puesta para las 18.13.

Créditos: Guillermo Di SalvatoreLa semana comienza con temperaturas bajas en la capital santafesina. Créditos: Guillermo Di Salvatore

Según el reporte oficial, durante la mañana persistirá la neblina con una temperatura cercana a los 3°C y vientos leves del sudoeste de entre 0 y 2 km/h. Hacia la tarde se espera cielo despejado, condiciones agradables y una máxima de 16°C, mientras que por la noche continuará el cielo despejado con registros térmicos alrededor de los 9°C.

El SMN no prevé precipitaciones para este lunes y las probabilidades de lluvia se mantienen en 0% durante toda la jornada. Además, no se anuncian ráfagas significativas de viento.

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Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días se mantendrá estable y con amplitud térmica marcada, especialmente durante las mañanas.

Martes: se perfila como la jornada más fría de la semana. La temperatura mínima descenderá hasta -1°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Se espera cielo mayormente despejado y sin lluvias.

Miércoles: el frío continuará en las primeras horas, con mínima de 3°C y máxima de 18°C. El tiempo seguirá estable y con buenas condiciones meteorológicas.

Jueves: habrá un leve descenso de la temperatura máxima, que llegará a 15°C, mientras que la mínima será de 4°C. El cielo permanecerá con escasa nubosidad y sin precipitaciones previstas.

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