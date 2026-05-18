Pronóstico

Frío arranque de lunes en la ciudad de Santa Fe: cómo seguirá la jornada

La semana comienza con temperaturas bajas en la capital santafesina, presencia de neblina durante las primeras horas y máximas que llegarán a los 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables y sin lluvias para los próximos días.