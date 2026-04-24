Este viernes 24 de abril, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo mayormente nublado, alta humedad y condiciones estables, según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima fue de 15°C y se prevé una máxima de 25°C, en una jornada sin sobresaltos climáticos.
Viernes mayormente nublado, húmedo y con máxima de 25°C en la ciudad de Santa Fe
La jornada se presenta estable y con cielo cubierto. Se espera un leve descenso térmico hacia el inicio de la próxima semana.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas en torno a los 16°C y vientos leves del noreste entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con 25°C, mientras que el viento disminuirá su intensidad. Hacia la noche, se espera una temperatura cercana a los 20°C, con viento del este y condiciones similares.
La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja durante todo el día, entre 0% y 10%, lo que consolida un escenario de estabilidad atmosférica. Sin embargo, la humedad elevada —que ronda el 91%— seguirá siendo protagonista, aportando sensación térmica más pesada.
Pronóstico extendido
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana y el inicio de la próxima semana mostrarán un progresivo descenso de las temperaturas:
Sábado: mínima de 15°C y máxima de 23°C, con condiciones similares y cielo mayormente nublado.
Domingo: mínima de 13°C y máxima de 21°C, con ambiente más fresco.
Lunes: mínima de 9°C y máxima de 20°C, marcando un descenso en las temperaturas.