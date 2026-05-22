El joven santafesino Joaquín Martínez logró reunir en apenas tres días los 50 millones de pesos que necesitaba para acceder a un tratamiento experimental con células madre, luego de que su historia se viralizara y generara una enorme ola de solidaridad en todo el país.
La solidaridad hizo posible el milagro: en 3 días Joa reunió los $50 millones para su tratamiento
El joven santafesino que lanzó una colecta solidaria en las redes sociales recibió la ayuda que necesitaba. Ahora podrá iniciar un tratamiento con células madre. Busca curarse tras un dramático accidente que sufrió en febrero de 2025 durante un viaje a Santiago del Estero.
“50 millones en 3 días”, escribió Joa en sus redes sociales al anunciar que había alcanzado el objetivo económico que parecía imposible. El joven agradeció especialmente “a toda la gente que puso su granito de arena, a todos los que mandaron sus mensajes y colaboraron compartiendo, comentando y reposteando”.
También dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron desde el accidente que cambió su vida. “Gracias también a todos los profesionales, familia y amigos que me ayudaron a salir adelante y nunca dejaron que me rinda, tanto de Santiago del Estero como de Santa Fe”, expresó.
El mensaje cerró con una reflexión que conmovió a miles de usuarios: “Hoy me tocó a mí, pero el día de mañana puede ser cualquiera. Todo es posible. No hay problemas tan grandes ni sueños tan inalcanzables. Y disfruten de cada cosa que tenemos, porque somos afortunados. Muchas gracias”.
Un luchador
La historia de Joaquín había tomado notoriedad en los últimos días tras conocerse el dramático accidente que sufrió en febrero de 2025 durante un viaje a Santiago del Estero. Un clavado en una pileta le provocó una fractura en la columna y una lesión medular a la altura de las vértebras C6 y C7, que cambió por completo su vida.
Desde entonces, el joven santafesino atravesó largas internaciones, cirugías y un intenso proceso de rehabilitación. Lejos de rendirse, transformó su experiencia en un mensaje de resiliencia y esperanza, mientras buscaba acceder a un tratamiento regenerativo en Córdoba que podría mejorar su calidad de vida.
La campaña solidaria explotó en redes sociales luego de que Joa publicara un video apelando a pequeñas colaboraciones colectivas. En cuestión de horas, su pedido se multiplicó por miles y terminó convirtiéndose en un fenómeno solidario que cruzó fronteras.