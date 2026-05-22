Lo logró

La solidaridad hizo posible el milagro: en 3 días Joa reunió los $50 millones para su tratamiento

El joven santafesino que lanzó una colecta solidaria en las redes sociales recibió la ayuda que necesitaba. Ahora podrá iniciar un tratamiento con células madre. Busca curarse tras un dramático accidente que sufrió en febrero de 2025 durante un viaje a Santiago del Estero.