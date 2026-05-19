Resiliencia y esperanza

La historia de Joa, el joven santafesino que convirtió un accidente en una nueva misión de vida

El joven de 20 años enfrenta una dura rehabilitación tras sufrir una lesión medular. Lejos de rendirse, convirtió la adversidad en motor: emprendió vendiendo alfajores durante su internación y hoy impulsa una campaña solidaria para acceder a un tratamiento experimental con células madre. Nada lo detiene.