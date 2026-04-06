Desde las 7 de la mañana de este lunes, la ciudad de Santa Fe puso en marcha el nuevo sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM). La transición tecnológica hacia una plataforma basada en el registro por dársenas específicas —identificadas con cuatro dígitos— marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de la movilidad urbana.
Conformidad del municipio en el debut del nuevo SEOM
En conferencia de prensa se explicó cuántos usuarios arrancaron con el flamante sistema. También se aclararon algunas cuestiones vinculadas a infracciones y tarifas.
En diálogo con CyD Litoral, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo, se mostró conforme con las primeras horas de operatividad.
“Tenemos una muy buena respuesta de la comunidad, con casi un 70% de las aplicaciones activas dentro de lo que es nuestro control permanente. Ya registramos más de 55.000 aplicaciones descargadas y más de 22.000 migraciones de saldo”, detalló el funcionario.
Respecto a la transición, Mastropaolo llevó tranquilidad a quienes aún no se han registrado: “Durante el resto del mes de abril, los usuarios dispondrán de los 30.000 pesos de crédito bonificado que otorgó el municipio para que puedan conocer la aplicación y tener siempre dinero disponible”.
Tolerancia y sanciones
Una de las mayores dudas radicaba en la rigurosidad de los controles durante el debut.
Al respecto, el secretario de Gobierno aclaró: “Hablamos de una semana de transición con todas las tolerancias posibles. En situaciones donde veamos que no se intentó cargar la dársena, el inspector observará la falta, pero buscaremos que el Tribunal de Faltas no tenga una situación punitiva en esta primera etapa. Lo que instamos es a que la gente cumpla y cargue el número de box”.
El paso a paso del registro
Por su parte, Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, explicó los detalles técnicos para los nuevos usuarios. “El proceso de registro es muy sencillo: solo se requiere un correo electrónico y un teléfono para verificar el factor de seguridad. No se necesita documentación adicional”, indicó.
Hurani hizo especial hincapié en la recuperación de saldos y franquicias: “Aquellos que tenían saldo anterior pueden recuperarlo ingresando el número de cliente y su DNI en el menú desplegable. Para las franquicias, los usuarios deben cargar el dominio del vehículo en la sección 'Mis patentes'; allí el sistema reconocerá automáticamente el beneficio si ya estaba asignado”.
Además, el funcionario confirmó que sigue vigente la posibilidad de estacionar sin la aplicación mediante el código QR impreso en la cartelería, el cual permite un pago "sin registro" a través de las billeteras virtuales habilitadas: Mercado Pago y Plus Pagos.
Tarifas y fraccionamiento
Ante las consultas por el costo del servicio, Hurani defendió el nuevo esquema tarifario: “Sigue siendo más económico en comparación con otros servicios. La primera hora cuesta $1.000, la segunda $1.500 y la tercera $1.650, pero este valor se reinicia si el usuario mueve el vehículo de zona”.
Finalmente, Mastropaolo resaltó un beneficio clave del nuevo software: el fraccionamiento por minuto. “Es un sistema muy justo. Si uno utiliza 5 minutos de SEOM, paga el proporcional de esos minutos sobre la base de la hora a $1.000. No es necesario consumir ni pagar la hora completa si no se utiliza”, concluyó.