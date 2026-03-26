Santa Fe ciudad

Está abierta la convocatoria para participar de la edición 2026 del Concejo Joven

Las inscripciones comenzaron el lunes 23 de marzo y continuarán hasta el 15 de abril. Las escuelas interesadas deben completar un formulario. En la última sesión, se aprobaron 3 proyectos surgidos de esta instancia de participación cívica de estudiantes secundarios.