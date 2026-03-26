Está abierta la convocatoria para participar de la edición 2026 del Concejo Joven
Las inscripciones comenzaron el lunes 23 de marzo y continuarán hasta el 15 de abril. Las escuelas interesadas deben completar un formulario. En la última sesión, se aprobaron 3 proyectos surgidos de esta instancia de participación cívica de estudiantes secundarios.
La edición 2026 del Concejo Joven ya está en marcha. El lunes 23 de marzo abrieron las inscripciones para que las escuelas secundarias interesadas en participar puedan anotarse. Tendrán tiempo para hacerlo hasta el 15 de abril, completando el siguiente formulario:https://forms.gle/uj3gn9DGB5EfDNQv6
La convocatoria oficial fue enviada a todas las escuelas de la ciudad, públicas y privadas, por mail. El viernes 24 de abril está previsto una charla destinada a los docentes, en tanto el primer encuentro con los estudiantes secundarios se realizará entre el 11 y el 14 de mayo, divididos en grupos y en turnos: mañana y tarde.
La propuesta invita a los estudiantes a conocer el funcionamiento del Concejo Municipal, participar activamente y trabajar en proyectos para su comunidad. El objetivo de este programa institucional es promover la participación cívica entre los jóvenes, fomentar el interés por la política y el gobierno local, y brindarles una comprensión más profunda de cómo funciona el proceso legislativo en la ciudad.
Tres proyectos aprobados
En la última sesión del Concejo Municipal, se aprobaron tres proyectos que llegaron al recinto en el marco del Concejo Joven. Estuvieron presentes referentes de las tres instituciones educativas que fueron protagonistas de las iniciativas aprobadas: Escuela de Educación Técnica Profesional y Secundaria Orientada N° 655 "Paula Albarracín de Sarmiento", EESOPI N°33186 “Alberto Monti” y Escuela San Arnoldo Janssen N° 1414.
Estudiantes participan en el Concejo Joven.
1- Recuperación de la Estación Guadalupe
El primero de los proyectos llegó de la mano de los alumnos de la escuela "Paula Albarracín de Sarmiento". La iniciativa busca recuperar el lugar conocido como “Estación Guadalupe” -comprendido entre las calles Javier de la Rosa, Pasaje Juan Koch, Avellaneda y Dorrego- para transformarlo en un espacio verde y recreativo que sirva como punto de encuentro para los vecinos y vecinas de los barrios cercanos.
Según expresaron los alumnos en los fundamentos del proyecto “contar con un espacio público, gratuito y accesible es un derecho que fomenta la actividad física, la recreación y el bienestar de la comunidad. Asimismo, recuperar un espacio y transformarlo en un playón deportivo para el uso y disfrute de vecinos e instituciones significa resignificar un sitio potencialmente abandonado en un escenario de vida cotidiana”.
El concejal Jorge Fernández acompañó a los estudiantes en la trayectoria del Concejo Joven: “Lo más interesante del proyecto es que surge de los pibes y pibas de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento. El objetivo es claro: recuperar el espacio, y ganárselo a las organizaciones criminales y que se destine a tareas recreativas, comunitarias y sociales”, expresó.
2- Entorno del nuevo Hospital Iturraspe
Por su parte, los alumnos de la EESOPI N°33186 “Alberto Monti” presentaron un proyecto que dispone que el Ejecutivo Municipal lleve adelante los estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental necesarios a los fines de evaluar la implementación de un plan integral de ordenamiento y mejoramiento del entorno del Nuevo Hospital Iturraspe, en la intersección de la Avenida Blas Parera, calle José I. Gorriti, Beruti y C. Juramento, incluyendo el Parque Juan B. Justo y el espacio comunitario donde actualmente se desarrolla la práctica del trueque.
Entre las tareas que incluye la iniciativa, se contempla la instalación de paradas seguras y espacios de detención para colectivos urbanos e interurbanos; la construcción de rampas de accesibilidad, senderos peatonales seguros y ciclovías, estacionamiento para vehículos particulares, instalación de baños, bebederos y dispone la organización y ordenamiento de ferias, trueque y puestos ambulantes mediante permisos fijos, horarios regulados y provisión de carpas o estructuras que garanticen condiciones dignas y seguras de trabajo.
“Trabajamos con la escuela Monti, que se ubica en la zona norte de la ciudad, recorrimos el barrio y relevamos algunas situaciones que son conocidas por todos pero que requieren un tratamiento especial. Por eso surgió este proyecto que busca mejorar el entorno del hospital y darle un orden a la zona, para respetar las normas de convivencia con el espacio público y que la función sanitaria del efector se desarrolle de manera normal”, manifestó la concejala Titi Barletta.
3- Creación de una plazoleta comunitaria
Por último, los estudiantes de la Escuela San Arnoldo Janssen N° 1414 fueron los autores del proyecto que establece la creación de una “Plazoleta comunitaria” en el espacio comprendido en las calles República Dominicana, desde Avda. José Gorriti hasta Avda. French.
La propuesta tiene por objeto la creación de una plazoleta comunitaria con el fin de recuperar el espacio público, mejorar las condiciones ambientales, fortalecer la seguridad urbana y generar un ámbito de recreación, integración y esparcimiento para los vecinos.
Al respecto, Thiago, uno de los estudiantes mencionó: “Vimos que al barrio le faltaba limpieza, arreglo de calles y un espacio para disfrutar. Ver el barrio así nos afectaba y pensamos ‘esto puede estar mejor’. Por eso decidimos traer este proyecto al Concejo y estamos muy agradecidos de que se haya aprobado y que se haga realidad”.
La concejala Silvina Cian agregó: “Acompañamos este proyecto porque el barrio no cuenta con un espacio de estas características y es necesario un lugar de encuentro para los vecinos y los estudiantes”.