Santa Fe

Se aprobaron iniciativas surgidas del Concejo Joven sobre movilidad, hábitos saludables y convivencia

Las propuestas impulsadas por estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad se tradujeron en iniciativas vinculadas con la movilidad sustentable, el uso responsable de las tecnologías y la prevención del vapeo en adolescentes. Además, se aprobó un proyecto para estudiar la incorporación de espacios públicos destinados a mascotas.