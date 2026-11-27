En la sesión de este viernes, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una serie de iniciativas que recuperan propuestas elaboradas por estudiantes en el marco del Concejo Joven y promueven mejoras en distintos aspectos de la vida cotidiana de la ciudad.
Se aprobaron iniciativas surgidas del Concejo Joven sobre movilidad, hábitos saludables y convivencia
Las propuestas impulsadas por estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad se tradujeron en iniciativas vinculadas con la movilidad sustentable, el uso responsable de las tecnologías y la prevención del vapeo en adolescentes. Además, se aprobó un proyecto para estudiar la incorporación de espacios públicos destinados a mascotas.
Entre ellas se encuentran proyectos vinculados con la movilidad ciclista en barrio El Pozo, la promoción de buenas prácticas digitales y la prevención del consumo de vapeadores en adolescentes. También se aprobó una resolución para estudiar la incorporación de espacios públicos especialmente acondicionados para mascotas.
De las aulas al Concejo
Las iniciativas aprobadas tienen su origen en el trabajo realizado por estudiantes de escuelas secundarias que participaron del Concejo Joven, un ámbito de participación que permite a las juventudes identificar problemáticas de sus comunidades y acercar propuestas para abordarlas.
En este sentido, estudiantes de la E.E.S.O. N.º 389 “Julio Migno”, de barrio El Pozo, impulsaron dos proyectos para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial del sector. Por un lado, se dispuso realizar estudios de factibilidad para construir una bicisenda que conecte el barrio con la red de ciclovías y bicisendas existente en el entorno de Ciudad Universitaria. Por otro, se solicitó evaluar la instalación de un Bicipunto en las inmediaciones de la institución educativa, contemplando como alternativa la Plaza Central del barrio.
Las propuestas fueron elaboradas por Gabriel Nehemías Franco, Morena Jaquelina Franco, Zoe Yanela Mendoza y Benjamín Ignacio Navarro. Ambas iniciativas contemplan la posibilidad de utilizar prioritariamente recursos del Fondo de Movilidad, creado por Ordenanza Nº 12.991, destinado, entre otros fines, a obras de movilidad activa e infraestructura ciclista.
Al respecto, la concejala Cecilia Battistutti destacó el valor de recibir a estudiantes de distintas escuelas y generar espacios para que puedan involucrarse en las problemáticas de la ciudad. “Es una invitación a que piensen, a que se sientan parte, a que propongan, pero también a que puedan identificar cuáles son esas dificultades cotidianas que tenemos a la hora de vivir esta ciudad”, expresó.
Sobre los proyectos de El Pozo, remarcó que las iniciativas permiten dar continuidad a un trabajo que ya venía desarrollándose en materia de movilidad ciclista y avanzar junto a la comunidad educativa en alternativas concretas para el barrio.
Por otra parte, estudiantes de la EESOPI Nº 8034 “La Salle Jobson” promovieron la creación del programa municipal “Conexión Responsable”, destinado a fomentar hábitos saludables en el uso de dispositivos tecnológicos, buenas prácticas digitales, ciudadanía responsable y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
La iniciativa contempla talleres, campañas, actividades participativas y experiencias de desconexión consciente, además de la elaboración de una Guía Municipal de Buenas Prácticas Digitales. También establece una Jornada Municipal de Buenas Prácticas Digitales y Desconexión Consciente, que se realizará cada 17 de mayo.
Cecilia Battistutti señaló que la propuesta se vincula con el trabajo que viene desarrollando el Concejo a través del programa “De Esto Sí Se Habla”, que este año abordó la salud mental adolescente y los entornos digitales. “No se trata solamente de hablar de desconexión, sino también de poner la mirada en los riesgos que pueden aparecer con el uso excesivo de las pantallas, la hiperconectividad y la búsqueda de validación externa”, explicó. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a las familias, las escuelas y los espacios comunitarios.
Promover la vida sana
En tanto, estudiantes de quinto año del Colegio de la Inmaculada Concepción acercaron una propuesta para actualizar la normativa municipal de concientización sobre el consumo de productos fumígenos e incorporar expresamente la problemática de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
El proyecto modifica la Ordenanza Nº 12.827, que establecía el 31 de mayo como Día de Concientización y Promoción de la Vida Sana sin Tabaco, y amplía su alcance para contemplar todas las formas de consumo mediante inhalación, con combustión o sin ella.
La iniciativa surgió de la inquietud de los estudiantes frente a la creciente presencia de los vapeadores entre adolescentes y la necesidad de fortalecer las herramientas de información y prevención. Propone campañas educativas, capacitación para docentes y equipos de orientación escolar, participación de profesionales de la salud y acciones de sensibilización sobre los efectos de la nicotina y los riesgos asociados al vapeo durante la adolescencia.
La concejala Silvina Cian destacó el valor de que la propuesta haya surgido de los propios jóvenes y señaló la importancia de actualizar la normativa municipal para incorporar las nuevas modalidades de consumo, priorizando la prevención y la concientización.
Espacios para compartir con mascotas
En la misma sesión, el Concejo aprobó una resolución impulsada por la concejala Carolina Capovilla, que dispone realizar estudios de factibilidad técnica y económica para incorporar espacios públicos destinados a mascotas en parques, plazas y espacios verdes de la ciudad.
La iniciativa, trabajada junto a estudiantes de quinto año de la escuela Bialik, propone priorizar el Parque Federal, el Parque Juan de Garay y el Parque de los Niños “Domingo F. Sarmiento”.
Entre las intervenciones previstas se encuentran la instalación de bebederos para animales, sectores de sombra para las mascotas y las personas responsables de su cuidado, y cestos o contenedores para la disposición de residuos.
Carolina Capovilla destacó el trabajo conjunto con los estudiantes y la importancia de incorporar herramientas que favorezcan una mejor convivencia entre las personas y los animales. “Buscamos que los santafesinos podamos disfrutar de la vida al aire libre y compartir los espacios públicos también en compañía de los animales de nuestra familia”, expresó.