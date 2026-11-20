Inclusión y participación ciudadana

Con propuestas sobre discapacidad y salud mental, jóvenes sesionaron en el Concejo de Santa Fe

Integrantes de centros de día y del programa Nueva Oportunidad presentaron y aprobaron este viernes iniciativas vinculadas a la accesibilidad, la movilidad urbana y el bienestar psicosocial en el recinto legislativo local.