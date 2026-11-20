Con el recinto colmado, más de 100 integrantes de ocho instituciones vinculadas a la discapacidad y cuatro espacios del programa provincial Nueva Oportunidad protagonizaron la sesión de cierre del Concejo Joven en Santa Fe.
Con propuestas sobre discapacidad y salud mental, jóvenes sesionaron en el Concejo de Santa Fe
Integrantes de centros de día y del programa Nueva Oportunidad presentaron y aprobaron este viernes iniciativas vinculadas a la accesibilidad, la movilidad urbana y el bienestar psicosocial en el recinto legislativo local.
Los participantes debatieron y aprobaron 13 proyectos orientados a mejorar la accesibilidad urbana, la inclusión laboral y el abordaje de la salud mental en la ciudad.
Pablo Crippa, integrante del equipo organizador, destacó el alcance de la convocatoria y el recorrido realizado junto a los referentes de cada espacio.
“Hoy tuvimos a recinto lleno. Había cerca de 100 jóvenes participando. Abrir las puertas del Concejo para que sean protagonistas se transforma en mucha emoción, aprendizaje y en la culminación de un año de arduo trabajo”, señaló a El Litoral.
Según detalló Crippa, la mayoría de las iniciativas presentadas por los asistentes a los centros de día y los jóvenes de Nueva Oportunidad estuvieron vinculadas a las barreras de accesibilidad y las dificultades de movilidad que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad. “La idea es entender que a esta ciudad la vamos a construir entre todos, sin nadie afuera”, remarcó.
Salud mental e inclusión en agenda
Uno de los ejes centrales del debate en el recinto fue el acceso a la atención y el acompañamiento en salud mental. La sesión estuvo presidida por los propios participantes: Sabrina Portillo ocupó el rol de presidenta del Concejo Joven y Augusto Sosa se desempeñó como vicepresidente.
Portillo explicó que la iniciativa impulsada por su grupo —el proyecto “Par y Salud Mental: transformando comunidades”, del centro de día Rumbos— busca visibilizar los padecimientos psíquicos y derribar prejuicios. “Hoy en día está muy estigmatizado lo que es la salud mental, es muy tabú, y lo que queremos es que se desestigmatice”, afirmó a El Litoral.
En esa línea, presentaron una propuesta para incorporar un dispositivo de reestructuración cognitiva y ampliar el acceso a espacios comunitarios de contención.
“Trajimos esta propuesta para que haya más accesibilidad y que la recuperación no sea un privilegio para ciertas personas, sino que todos podamos tener bienestar psicosocial”, sostuvo la joven, quien remarcó que no existen ordenanzas similares en la normativa local.
Por su parte, Augusto Sosa valoró la instancia de debate y el trabajo articulado entre las 12 instituciones que formaron parte de la experiencia.
“Haber asumido este rol ha sido un honor. Se presentaron muchísimas propuestas y logramos aprobar todas; es un gran avance para la salud mental en la ciudad de Santa Fe para todas aquellas personas que buscaban una respuesta”, expresó el vicepresidente de la jornada.
Las iniciativas aprobadas
Por parte de los centros de día se aprobaron ocho propuestas.
El centro Freyre planteó estudios de factibilidad para reparar y colocar elementos arquitectónicos y señalización, mientras que Un Mundo Especial impulsó el programa de streaming inclusivo “Abre latas” y Rosalina F. de Peirotén presentó el Plan Integral de Entornos Urbanos Accesibles para intervenir las manzanas donde funcionan instituciones de discapacidad.
A su vez, Kairós propuso crear la red de empresas formadoras para la inclusión laboral (“REFerentes”), Cuéntame presentó el programa municipal “Santa Fe Incluye”, Rumbos impulsó “Par y Salud Mental: transformando comunidades”, Sprai diseñó “Sabores inclusivos” y Homimen solicitó un relevamiento de accesibilidad y señalización en los estacionamientos de distintos centros de salud.
En tanto, los espacios del programa Nueva Oportunidad sumaron cinco proyectos al paquete aprobado en el recinto.
La cooperativa de trabajo Nuestra Señora del Tránsito propuso la construcción de un espacio recreativo, mientras que la asociación civil Construir Futuro presentó dos iniciativas: una para realizar estudios de factibilidad técnica y económica destinados a construir una vereda y otra para instalar cestos comunitarios de separación de residuos.
Finalmente, la asociación civil El Arca del Alba solicitó la construcción del puente peatonal Barranquitas y la entidad Puentes pidió la colocación de un reductor de velocidad frente a su establecimiento educativo.