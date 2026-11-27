Los vecinos que tienen el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) frente a sus viviendas contarán con más tiempo de estacionamiento gratuito. El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este viernes, por mayoría, una modificación a la franquicia para frentistas que amplía de las actuales 3 a 4 horas diarias el beneficio de lunes a viernes, y establece -además- que los sábados podrán estacionar sin pagar durante todo el horario de funcionamiento del sistema.
SEOM: el Concejo aprobó una hora más de exención y sábados sin cargo para los frentistas
La nueva ordenanza amplía al 40% el estacionamiento gratuito para frentistas de lunes a viernes, y suma el turno mañana de los días sábados. Se aprobó por mayoría.
La ordenanza, que fue impulsada por el Departamento Ejecutivo, fija “una franquicia equivalente al 40% del tiempo total” de funcionamiento del Seom (que es de 10 horas) en la zona correspondiente al domicilio del beneficiario, de lunes a viernes. En la práctica, representa cuatro horas gratuitas por día. Ese tiempo podrá utilizarse de manera continua o fraccionada, según las necesidades de cada vecino.
Los sábados, en tanto, la cobertura será “del 100% del horario de funcionamiento”, es decir, de 8 a 13. El sistema no funciona los sábados por la tarde -por lo que se agrega el turno de la mañana de 8 a 13 hs a la gratuidad-, ni los domingos y los feriados.
El beneficio estará vinculado a un solo vehículo por domicilio, deberá corresponder a la manzana de residencia acreditada y requerirá la registración previa de cada estacionamiento en la aplicación del Seom. Una vez agotado el tiempo gratuito diario, el excedente deberá abonarse de acuerdo con el régimen general.
Fundamentos
Uno de los argumentos en que se fundamenta la iniciativa dice que en los registros de utilización del sistema, que muestran que los vecinos que acceden a la franquicia vigente permanecen estacionados, en promedio, cerca de cuatro horas diarias. También se tuvo en cuenta que el uso del beneficio se concentraba especialmente durante la tarde. Durante el tratamiento en comisiones, además, hubo reuniones con representantes de vecinales y vecinos para relevar las dificultades del funcionamiento cotidiano.
Durante el debate, la concejala que estuvo a cargo de explicar el proyecto fue María Beatríz Barletta (UCR-Unidos), quien defendió la modificación como parte de un proceso de revisión del nuevo sistema. “Aprobamos un beneficio más para los frentistas que nace de escuchar a los vecinos, vecinales y de analizar los datos con los que contamos gracias a la nueva tecnología del Seom”, expresó.
El edil sostuvo que “el desafío es encontrar un equilibrio entre las demandas de los residentes y la necesidad de sostener un sistema que ordene la circulación. Dijimos que lo íbamos a poner a prueba y corregir. Hoy estamos modificando una de las tantas propuestas que vamos a seguir trabajando”, señaló.
En ese sentido, hizo referencia al crecimiento del parque automotor y a la presión que soporta el espacio público. “El parque automotor creció un 43% en los últimos 15 años. Más de 100 mil autos por día ingresan a la ciudad, por lo que se ve en los anillos digitales”, indicó. Y añadió que los recursos que ingresan por el Seom alimentan el Fondo de Movilidad, destinado a financiar, entre otras cuestiones, subsidios al transporte público, pintura de cebras y obras vinculadas con la movilidad urbana.
Votos negativo y debate
Si bien la ordenanza se aprobó con la mayoría de los votos, hubo tres ediles opositores que manifestaron su voto negativo: Jorge Fernández, Pedro Medei y Gastón Restagno.
El concejal Fernández (Partido Justicialista) cuestionó el alcance de la medida y planteó que el reclamo de los vecinos va más allá de una hora adicional de estacionamiento gratuito. “Escucho a la concejala que argumentó a favor del proyecto y digo: ‘vivimos en París’. Y después uno escucha a los vecinos y están descontentos”, ironizó.
Fernández mencionó los reclamos que, según dijo, vienen recibiendo concejales de distintos sectores como Candioti Sur, barrio Sur y Puerto. “Los vecinos no quieren una hora más, quieren una eximición del Seom”, sostuvo. En ese marco, recordó que presentó una iniciativa que contempla exenciones para frentistas y personas con discapacidad, además de bonificaciones para quienes utilizan el automóvil para trasladarse a trabajar al micro y macrocentro.
También puso en duda que el sistema haya alcanzado uno de sus objetivos centrales: la rotación vehicular. “Yo sigo yendo a las guardias y no hay lugar, sigue estando lleno en todos lados”, afirmó. Si bien reconoció que la aplicación del nuevo Seom funciona bien, consideró que los principales cambios terminaron impactando en el precio que pagan los usuarios y en la cantidad de dársenas incorporadas.
“Movilidad, más allá del estacionamiento”
Por su parte, el concejal Lucas Simoniello (UCR-Unidos) defendió la necesidad de avanzar con la modificación, aunque reconoció que existen aspectos del sistema que deben corregirse. “Hay que ser honestos, el espacio público es de todos y por eso hay una tensión permanente. La movilidad no se reduce a un solo subsistema y hay que ordenar y encontrar puntos de acuerdo”, planteó.
También cuestionó errores en la implementación, como la multa aplicada a una vecinal, que luego fue corregida. “La multa a la vecinal estuvo mal, corregido a los cuatro días, pero no tendría que haber demorado. Y por decir esto, no me convierto en oposición”, aclaró.
Para el edil, la ampliación de la franquicia y la gratuidad de los sábados representan un avance, aunque advirtió que el debate debe contemplar una política de movilidad más amplia. “El derecho que tenemos que garantizar es a la movilidad, no al parking, porque es un medio para llegar a un fin: la escuela, ir a estudiar, disfrutar”, expresó.
“Estoy de acuerdo con este proyecto. Puede tener gusto a poco, puede ser. Pero el Ejecutivo también tiene las herramientas para hacer modificaciones”, señaló, y reclamó avanzar en una diferenciación de zonas y períodos de funcionamiento del sistema, de acuerdo con las características y la demanda de cada sector de la ciudad.
Finalmente, otros opositores como Ana Cantiani (de La Libertad Avanza) anticipó el acompañamiento de su bloque. “Acá hay dos ópticas distintas. La Libertad Avanza acompaña el proyecto porque todo aquello que beneficie al vecino. Decidimos ver la mitad del vaso lleno, aunque somos muy críticos del oficialismo”, manifestó.