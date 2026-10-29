La multa de 922.885 pesos que había recibido la Vecinal Candioti Sur por la colocación de afiches quedó sin efecto luego de que el Tribunal Municipal de Faltas desestimara la imputación. Desde el municipio aclararon que la decisión se tomó “ante la ausencia de elementos probatorios suficientes” para atribuirle a la institución barrial la colocación de dichos carteles.
El municipio desestimó la multa a la Vecinal Candioti Sur por los carteles en la vía pública
La imputación por los afiches colocados en el espacio público -como columnas de alumbrado- quedó sin efecto “ante la falta de pruebas suficientes” para atribuirle la responsabilidad a la institución. Por otra parte, la vecinal mantiene el reclamo de fondo por excepción de cobro de estacionamiento a frentistas.
La resolución se conoció este miércoles, cuando el presidente de la vecinal, Matías Galíndez, se presentó ante el Tribunal de Faltas municipal para exponer sus argumentos. “Me presenté este miércoles, hablé con el procurador y con el juez de faltas, presenté mis fundamentos, y el juez entendió que no había razón para mantener la multa, se desestimó”, explicó a El Litoral.
Como se recordará, la sanción había sido notificada a la entidad el jueves 22 de octubre. Según había informado la Municipalidad, el acta se había labrado por la utilización de un medio publicitario no autorizado sobre elementos del mobiliario urbano, en el marco del Código de Publicidad y Propaganda y del Régimen de Infracciones y Penalidades.
En la notificación se adjuntaban fotografías de carteles con la consigna “Seom libre”, colocados sobre columnas de alumbrado público. La vecinal había cuestionado la sanción y sostenido que los afiches formaban parte de una protesta aprobada por unanimidad en una asamblea de vecinos e indicó que pudo ser algún frentista -de los varios que colocaron afiches en los frentes de sus domicilios- quienes hayan pegado también algunos en columnas.
“En caso de que la multa haya sido un error o una falta de filtros de parte de la Municipalidad, sirvió también para alarmar ante estas situaciones que suceden en la ciudad. No está bueno que las instituciones que representan a los vecinos, puedan verse afectadas por cualquier tipo de medida como esta”, evaluó.
Un pedido que sigue vigente
Más allá de la resolución favorable, Galíndez afirmó que la vecinal y las demás instituciones que acompañaron el planteo mantendrán el reclamo de fondo. El conflicto gira en torno al funcionamiento del estacionamiento medido en un sector del barrio y al pedido de una franquicia del 100 % para los vecinos residentes frentistas de esas calles, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
El miércoles 28 de octubre, en medio del conflicto, distintas asociaciones vecinales habían firmado un acta de manifestación y reclamo en la que expresaron su rechazo a la sanción de la sanción de casi un millón de pesos por considerarla una “posible medida de presión económica”.
El documento fue suscripto por las vecinales Candioti Sur, Candioti Norte, Barrio Sur y la Asociación Vecinos Puerto de Santa Fe. Allí, además de reafirmar el pedido de una franquicia especial para los frentistas, “repudiaron” cualquier intento de “restringir, silenciar o boicotear la libre expresión y participación de las asociaciones vecinales, mediante multas que consideramos infundadas o cualquier otra medida que perjudique su funcionamiento y limite su rol como representantes de la comunidad”.
Además, solicitaron una reunión con el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, y los distintos bloques políticos para conocer sus posiciones y promover una instancia de diálogo.