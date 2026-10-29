Resolución

El municipio desestimó la multa a la Vecinal Candioti Sur por los carteles en la vía pública

La imputación por los afiches colocados en el espacio público -como columnas de alumbrado- quedó sin efecto “ante la falta de pruebas suficientes” para atribuirle la responsabilidad a la institución. Por otra parte, la vecinal mantiene el reclamo de fondo por excepción de cobro de estacionamiento a frentistas.