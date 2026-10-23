"Carteles en el mobiliario urbano"

Qué dice el Municipio de Santa Fe sobre la multa de casi 1 millón de pesos a la Vecinal Candioti Sur

El Ejecutivo explicó que la sanción se debe a la colocación de publicidad no autorizada sobre elementos del equipamiento público. Aclaró que no busca impedir que las instituciones comuniquen sus actividades, sino que lo hagan por los canales habilitados. La vecinal cuestionó la medida y la vinculó con su reclamo.