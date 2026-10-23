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"Carteles en el mobiliario urbano"

Qué dice el Municipio de Santa Fe sobre la multa de casi 1 millón de pesos a la Vecinal Candioti Sur

El Ejecutivo explicó que la sanción se debe a la colocación de publicidad no autorizada sobre elementos del equipamiento público. Aclaró que no busca impedir que las instituciones comuniquen sus actividades, sino que lo hagan por los canales habilitados. La vecinal cuestionó la medida y la vinculó con su reclamo.

La notificación fue recibida por la vecinal este jueves 22. Crédito: Guillermo Di SalvatoreLa notificación fue recibida por la vecinal este jueves 22. Crédito: Guillermo Di Salvatore
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La Municipalidad de Santa Fe explicó los motivos de la multa de casi un millón de pesos -más precisamente $ 922.885- aplicada a la Vecinal Candioti Sur por la colocación de carteles en el espacio público. Según la explicación oficial, la infracción consiste en utilizar un medio publicitario no autorizado sobre elementos del mobiliario urbano, una conducta contemplada en las ordenanzas vigentes.

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La sanción fue notificada el jueves 22 de octubre, según informó la propia vecinal a través de un comunicado que difundió por el grupo de Whatsapp de los vecinos, en el que cuestionó la decisión y anticipó que recurrirá a las vías legales para intentar revertirla.

Desde el gobierno local precisaron, ante la consulta de El Litoral, que el acta de infracción se labró “a raíz de la utilización de un medio publicitario no autorizado, colocado sobre elementos del mobiliario público urbano”.

La notificación que recibió la vecinal este jueves 22.La notificación que recibió la vecinal este jueves 22.

“La actuación se fundamenta normativamente en el Código de Publicidad y Propaganda (Ordenanza Nº 12090 y modificatorias), que prohíbe la fijación directa de afiches sobre elementos del equipamiento urbano. Y en el artículo 53 de la Ordenanza Nº 7882, Régimen de Infracciones y Penalidades, que tipifica estas conductas”, señaló la Municipalidad entre sus argumentos.

En su explicación, sostuvo que las actuaciones responden al incumplimiento de las normas que regulan el uso del espacio público. “Ante situaciones en las que se detecta el incumplimiento de la normativa vigente, la Municipalidad realiza las advertencias y actuaciones correspondientes, sin distinciones, con el objetivo de promover el cumplimiento de las reglas y garantizar el cuidado del espacio público”, señalaron oficialmente desde el Ejecutivo.

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No obstante, el gobierno local dejó abierta la posibilidad de que la sanción sea revisada en el ámbito administrativo correspondiente. “Siempre que no se registren nuevas infracciones, se podrá evaluar la situación ante el Tribunal de Faltas, en el marco de las instancias previstas para el tratamiento de estas actuaciones”, indicaron.

En la notificación enviada a la vecinal se adjuntan fotos de carteles de “Seom libre” sobre columnas de alumbrado público. La misma fue realizada por el Tribunal Municipal de Faltas y señala que la multa debería abonarse al 5 de noviembre de este año y que, caso contrario, “se cita a la audiencia ante el juzgado de turno sito en calle San Luis 3078, munido de sus documentos personales para que formule descargo bajo apercibimiento de dictarse sentencia”.

“No se limita la comunicación”

El Municipio planteó, asimismo, que la regulación de la publicidad no apunta a limitar la comunicación de las entidades barriales, sino a establecer condiciones para hacerlo.

“La Municipalidad promueve el diálogo y el cumplimiento de las normas como herramientas fundamentales para la convivencia ciudadana. El objetivo no es impedir que las instituciones y organizaciones de la ciudad comuniquen sus actividades, sino garantizar que puedan hacerlo a través de los canales habilitados, respetando el espacio público y las reglas que compartimos todos los santafesinos”, concluyó la respuesta.

El reclamo de la vecinal

La Vecinal Candioti Sur, en tanto, cuestionó la multa y sostuvo que los carteles habían sido colocados como parte de una medida de protesta contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom).

En un comunicado la institución explicó que la decisión de visibilizar el reclamo se tomó por unanimidad en una asamblea de vecinos. Según planteó, la colocación de carteles fue elegida como una forma pacífica de expresar el rechazo al pago del sistema de estacionamiento medido, frente a otras alternativas que se habían propuesto, como concentraciones y cortes de calle.

ELLITORAL_GALL_86518 | Juan Vittori La fachada de la Vecinal, ubicada en Candioti y Diagonal Caseros. Noventa manzanas conforman el barrio Candioti Sur de la capital provincial.La vecinal consideró como un "disciplinamiento" a los vecinos la infracción. Foto: El Litoral

“Algunos vecinos consideraron que en alguna columna era más visible (incluso pegados con cinta adhesiva, fácil de sacar). Somos muy conscientes del espacio público y de mantenerlo cuidado, esta forma de expresión puede convivir perfectamente con esa mirada, y así fue pensada”, expresaron.

La entidad consideró que la sanción "afecta la libertad de expresión de los vecinos" y la interpretó como una forma de “disciplinamiento”. También vinculó la medida con un reclamo que mantiene desde hace meses por el funcionamiento del Seom y por las condiciones de la franquicia para los frentistas.

Según la vecinal, “durante una reunión con el secretario de Gobierno municipal se había prometido ampliar en una hora la franquicia, una medida que -afirmó- todavía no se había implementado” al momento de emitir el comunicado. La institución sostuvo que su pedido es “más amplio” y que continúa reclamando la eximición total del pago para los vecinos frentistas.

Por último, advirtió sobre el impacto económico de la sanción en las cuentas de la entidad, que se sostiene con las cuotas de sus socios y el trabajo voluntario de sus integrantes. “Vamos a seguir todos los caminos legales para recurrir esta multa y seguir trabajando por los intereses de nuestro barrio, actuando como voz y en representación de los vecinos”, concluyó la Vecinal Candioti Sur.

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