Encuentro en el Hotel Los Silos

Santa Fe fue sede del encuentro nacional de CONFEMECO: debate sobre Telemedicina, IA y el futuro de la práctica médica

Representantes de colegios médicos de diversos puntos del país se reunieron en la capital santafesina para analizar las nuevas normativas, el avance tecnológico y la humanización de la salud. La actividad contó con apoyo legislativo y el respaldo de la Intendencia local.