La ciudad de Santa Fe se convirtió este viernes en el punto de encuentro de las máximas autoridades médicas de la Argentina en el marco de la reunión del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (CONFEMECO)
Santa Fe fue sede del encuentro nacional de CONFEMECO: debate sobre Telemedicina, IA y el futuro de la práctica médica
Representantes de colegios médicos de diversos puntos del país se reunieron en la capital santafesina para analizar las nuevas normativas, el avance tecnológico y la humanización de la salud. La actividad contó con apoyo legislativo y el respaldo de la Intendencia local.
Desarrollada en el Salón del primer piso del Hotel Los Silos, la jornada reunió a presidentes y directivos de instituciones médicas de diversas provincias para abordar los desafíos éticos, legales y formativos que atraviesan a la profesión en la era digital
Uno de los momentos centrales del evento fue la disertación sobre Telemedicina, una actividad propuesta y organizada por el Colegio de Médicos de Santa Fe (1ª Circunscripción) en su rol de anfitrión.
La presentación estuvo a cargo del Abg. Alejandro De Pro junto a las integrantes de la Comisión de Telemedicina de la institución santafesina: las doctoras María Elena Malachevsky, Estela Imoberdorf y María del Pilar Giobando.
Durante la exposición se analizaron los alcances técnicos, las oportunidades de interconsulta y los límites éticos que exige la práctica remota para garantizar una atención segura e integral.
Por otra parte, el encuentro santafesino revistó una importante trascendencia institucional y política, por ser reconocido formalmente de Interés por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Además de las autoridades organizadoras y los disertantes, el evento contó con la presencia y participación activa de delegaciones representantes de los colegios médicos de Morón, San Martín y Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), así como del Colegio Médico de Salta.
En la agenda de trabajo de CONFEMECO se debatieron aspectos neurálgicos para el ejercicio profesional, como el análisis de la Resolución 1583/2026 del Ministerio de Salud de la Nación sobre especialidades y capacitaciones de posgrado, aportes para la reglamentación de la Ley Nicolás, trámites de certificación ante Cancillería y convenios estratégicos con la Academia Nacional de Medicina.
Al concluir las ponencias de la jornada, las autoridades anfitrionas entregaron presentes institucionales a los visitantes en agradecimiento por su participación activa en la capital provincial.
"La inteligencia artificial no reemplaza la formación médica ni el contacto con el paciente"
En diálogo con El Litoral, el Dr. Mauricio Eskenazi, presidente de CONFEMECO destacó la misión eminentemente federal de la institución y su transformación hacia una entidad volcada al servicio de los profesionales y la comunidad
Entre las principales funciones resaltadas, enfatizó el control de la matrícula para evitar el ejercicio ilegal por parte de falsos médicos, la acreditación del título de especialista y la oferta de programas comunitarios sobre RCP, adicciones y tabaquismo.
Asimismo, hizo hincapié en los programas para cuidar la salud mental de los médicos mediante contención psicológica y médica gratuita, así como en el impulso a las aulas de simulación clínica y quirúrgica.
Respecto al avance tecnológico y las consultas a distancia, sentó una posición clara:
"La inteligencia artificial es un instrumento más, no un paradigma ni una panacea”, opinó y agregó que “Los médicos formados pueden utilizarla, pero no reemplaza la formación”. Para el especialista, “un médico no se puede formar con inteligencia artificial: tiene que tocar al paciente, estar comprometido con su vocación y hacer sus experiencias formativas de guardia".
Además, alertó seriamente sobre la proliferación de call centers sanitarios: "Descartamos todo lo que significa la teleconsulta a través de call centers médicos donde puede atender alguien desde otra provincia o país identificándose como médico”, dijo.
“Vigilamos mucho este tema porque la insatisfacción del paciente es manifiesta”, insistió y añadió: “No nos gusta la teleconsulta permanente a través de call center; la telemedicina es una herramienta de seguimiento para el médico que tiene su consultorio habilitado".
"La primera consulta debe ser presencial”
A su turno, el Dr. Julio César Bedini, titular del Colegio anfitrión en la capital provincial, celebró la articulación en red a nivel nacional para aplicar protocolos unificados en todas las provincias.
Anunció además que la institución santafesina se encuentra construyendo un nuevo piso edilicio destinado a la “posfacultad'”, pensado para brindar cursos continuos dictados por las comisiones de distintas especialidades.
Al referirse al debate sobre la atención a distancia, el Dr. Bedini remarcó el criterio fijado por la institución santafesina: "Creemos que la primera consulta por telemedicina no es factible por una cuestión de que el médico no conoce al paciente; lo primero que hay que hacer es examinarlo presencialmente, como se hace desde hace muchísimos años”, argumentó.
“Que después se haga un seguimiento a posteriori conociendo al paciente, ya es otra situación", insistió. No obstante, resaltó el valor estratégico del desarrollo tecnológico para la extensa geografía santafesina.
En ese sentido, opinó: "No podemos negar el avance que es la interconsulta de médico a médico: el Colegio Médico de la provincia de Santa Fe tiene un programa para ayudar a un médico que está de guardia en un pueblo del norte provincial, para que tenga asesoramiento en tiempo y forma con un especialista de la capital", destacó.
"La mejor herramienta que tiene el médico sigue siendo la silla para sentarse a escuchar al paciente"
En representación de la 2ª Circunscripción (Rosario), el Dr. Alberto Tuninetti remarcó la sintonía y el trabajo conjunto que mantienen los dos colegios de la provincia de Santa Fe a través de reuniones mensuales constantes.
Tuninetti subrayó que el colegio rosarino tiene a su cargo la formación de más de 900 médicos residentes, a quienes se capacita en espacios con moderna tecnología de simulación.
Al analizar el impacto de las tecnologías en profesionales de distintas generaciones, Tuninetti rescató la esencia del vínculo humano. Asimismo, valoró la incorporación de innovaciones como la cirugía robótica, destacando la importancia de sostener la capacitación permanente y la mística de la relación médico-paciente
"La tecnología y la inteligencia artificial nos ayudan en el trabajo diario, pero siempre decimos que la mejor herramienta que tiene el médico es la silla, la silla para sentarse al lado del paciente, charlar e interrogarlo... Esa relación es más eficiente que cualquier comprimido", consideró.
"El desafío es lograr que la tecnología no le gane al médico humano"
El Dr. Juan Pablo Poletti, Intendente de Santa Fe —quien además es médico cirujano—, participó de la apertura del evento y compartió una reflexión personal sobre la necesidad de preservar la empatía en los servicios de salud y citó estadísticas, señalando que los profesionales demoran en promedio solo 48 segundos en interrumpir al paciente cuando expone su motivo de consulta.
Recordando la figura de su padre y su propia experiencia adaptándose a la cirugía laparoscópica en Barcelona , el intendente santafesino sintetizó: "Tenemos un desafío por delante que es que la tecnología no le gane al médico humano”.
No estamos en contra de la innovación ni de la IA; se tiene que combinar la tecnología y la innovación con la humanización de la medicina, el saber dar la mano, escuchar y sacar una sonrisa al paciente", concluyó.