Este viernes, el Gobierno de Santa Fe publicó los resultados de los exámenes del concurso de Residencias en Salud 2026, cumpliendo con el cronograma oficial del nuevo sistema. Los postulantes pueden consultar sus puntajes en el sitio oficial del concurso: https://concursosantafe.ar/. El anuncio provincial se da en el marco de la responsabilidad asumida por el Gobierno Provincial en la coordinación e implementación del concurso tras el retiro y el consecuente desfinanciamiento por parte del gobierno nacional.
Santa Fe publicó los resultados de las residencias en salud 2026 con récord de postulantes
El Gobierno provincial asumió el liderazgo del concurso tras el retiro del apoyo nacional, garantizando un proceso transparente y con gran participación.
Asimismo, desde la Provincia destacaron que el proceso se realizó con total normalidad en las dos sedes del examen, Rosario y Santa Fe, cumpliendo satisfactoriamente todas las instancias previstas y sin ninguna incidencia.
Al respecto, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de la cartera sanitaria, Gonzalo Chiesa remarcó que “Santa Fe demuestra, una vez más, que con la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el trabajo entre las instituciones para alcanzar acuerdos, en nuestra provincia damos respuestas, nos hacemos cargo de estos desafíos y cumplimos con grandes resultados”. En esta línea recordó que la organización se llevó adelante en forma planificada desde 2025, a partir de una mesa de trabajo intersectorial que integraron las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, el Colegio de Médicos, a través de sus dos circunscripciones, y la Secretaría de Salud Pública de Rosario.
“Estamos muy orgullosos porque el examen tuvo récord de postulantes, se desarrolló con absoluta transparencia y sin contratiempos. Tanto en Rosario como en Santa Fe, ha tenido una gran valoración por parte de todos los involucrados, sobre todo de los postulantes que destacaron la organización y el proceso”, agregó Chiesa.
A su turno, Ignacio Gómez, coordinador del área de formación de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario, subrayó que “el trabajo conjunto que se ha realizado es un ejemplo de articulación institucional entre organismos públicos, universidades y entidades profesionales” y añadió que “esto es posible gracias a la historia de construcción colectiva en salud que tiene la provincia de Santa Fe”.
Gómez también destacó que “la incorporación de nuevas ofertas de formación del campo de la salud da cuenta de un sistema que evoluciona y se prepara acompañando nuevas problemáticas y necesidades poblacionales”.
Un examen récord
En total 1.247 aspirantes rindieron el examen, constituyendo un récord histórico en la provincia. Asimismo, desde la Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud valoraron que el nivel de asistencia al examen, en relación a la cantidad de inscriptos, se mantuvo en guarismos similares a otros concursos. Una de las principales novedades de este año es la implementación de un dispositivo de evaluación del proceso. Tanto los profesionales que rindieron el examen como aquellos que no pudieron presentarse tendrán la oportunidad de responder una encuesta inédita, diseñada para recopilar opiniones y sugerencias que sirvan como insumo para la planificación de futuras convocatorias del sistema sanitario santafesino.
“Esta cifra récord habla de la confianza de los postulantes en el sistema público de salud, así como también en el sistema de formación”, aseguró Pablo Fernández, director provincial de Articulación y Gestión del Conocimiento. Asimismo, Fernández valoró “el excelente desempeño de la gran mayoría de los profesionales en los resultados de sus exámenes”, y agregó que “esto también habla de la fortaleza y el gran trabajo de las instituciones formadoras”.
Por último, desde la Provincia informaron que además de consultar los puntajes de los exámenes, los aspirantes podrán acceder a la visualización de las grillas evaluativas. El proceso continúa ahora con la etapa de asignación para cubrir las plazas disponibles, de cara al ingreso de residentes, previsto para el mes de septiembre.