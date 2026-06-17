Con 1.753 postulantes habilitados, la provincia de Santa Fe llevó adelante este miércoles el Examen de Ingreso a las Residencias en Salud 2026, en una jornada que se desarrolló en simultáneo en Rosario y en la capital provincial y que marcó un nuevo récord de participación. La convocatoria incluyó 1.011 aspirantes en el sur provincial y 742 en Santa Fe, cifras que superan ampliamente las registradas en 2025 (1.079) y 2024 (972).
Récord en las residencias médicas: 1.753 aspirantes rindieron el examen provincial
La evaluación se realizó este miércoles en las ciudades de Rosario y de Santa Fe, en simultáneo. El Gobierno provincial financia por primera vez el sistema tras la salida de Nación y destacó el trabajo articulado con universidades y colegios profesionales.
La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, encabezó la actividad en Rosario y subrayó el esfuerzo provincial para sostener el sistema de formación de especialistas. “Hubo una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir más de 2.300 millones de pesos para que sigamos sosteniendo el sistema de residencias, que es un orgullo en la República Argentina”, afirmó.
La funcionaria recordó que la reorganización fue necesaria luego de que el Gobierno nacional dejara de financiar tanto la formación como la logística del examen. En ese contexto, destacó el trabajo conjunto con las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, el Colegio de Médicos de ambas circunscripciones y la Secretaría de Salud Pública rosarina. “El sistema de salud de la provincia de Santa Fe los va a estar esperando”, expresó ante los postulantes.
"Magnitud de la convocatoria"
En tanto, en la sede de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, destacó -a los medios de comunicación- la magnitud de la convocatoria. “Son más de 1.800 los inscriptos. Esto representa un 90% más de lo que fue el año 2024 y un 70% más de personas que realmente completaron el proceso de inscripción”, señaló.
El funcionario atribuyó el incremento a la confianza en el sistema y a la trayectoria formativa de la provincia. “Hay mucha confianza no solamente en la claridad de las reglas que ha puesto este conjunto de instituciones a la hora de pensar un concurso con muchísima transparencia, sino también en la vastísima historia que tiene Santa Fe en la formación de sus recursos humanos en diferentes especialidades”, afirmó.
Chiesa también resaltó el carácter colaborativo de la organización: “Lo que tenemos es una gran potencia en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, interinstitucional, y con la decisión del gobernador Pullaro de hacernos cargo de esta situación”.
Luego, con el resultado se confeccionará un listado de méritos con miras a la posesión de cargos el 1° de septiembre, en 17 sedes formadoras.
Cómo se construyó el examen
El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Matías Candioti Busaniche, explicó que el proceso comenzó en octubre, cuando se conoció la decisión nacional de desfinanciar el examen único. “Las instituciones que formamos esta mesa de diálogo trabajamos colectivamente, interinstitucionalmente, para hoy poder llegar a tener estos resultados”, sostuvo.
Según detalló, uno de los principios centrales fue la confidencialidad. “Nuestros docentes, los docentes de Rosario y los aportados por el Colegio de Médicos construyeron los instrumentos que fueron luego validados para garantizar la transparencia de todo el proceso”, indicó.
El examen no sólo estuvo dirigido a médicos, sino también a aspirantes de otras disciplinas de la salud. “Es un examen de residencias de la salud: incluye a medicina pero también a terapia ocupacional, psicología, bioquímica y enfermería”, precisó el decano.
“Duplicamos a los años anteriores”
Desde el Colegio de Médicos de la 1° Circunscripción, Francisco Villano, celebró la convocatoria y el trabajo institucional. “Cuando fijamos un rumbo y distintas instituciones lo toman, podemos hacer cosas muy importantes. Fue un gran desafío y teníamos miedo realmente por llevarlo adelante por primera vez”, admitió.
El dirigente remarcó que la cantidad de inscriptos supera ampliamente la oferta disponible de plazas formativas. “Duplicamos a los de los años anteriores. Los inscriptos hoy superan al doble a la oferta que tenemos de formación, y eso nos da la pauta de que el rumbo que estamos tomando es el adecuado”, afirmó.
Además, reveló que otras provincias se interesaron por el modelo santafesino: “Hubo incluso provincias que hablaron con nosotros para tomar el mismo instrumento del examen, pero primero quisimos hacerlo nosotros y hacerlo bien”.
Formación en territorio
Las residencias son una formación intensiva y con dedicación exclusiva que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública y privada de salud. Para el ciclo 2026, el Gobierno provincial financiará residencias en 17 sedes formadoras distribuidas en 11 localidades, con cerca de 200 plazas disponibles. También se consolidará la oferta de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria, con sedes en Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, Reconquista y Rafaela.