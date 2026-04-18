El Concejo Municipal declaró de interés la realización del Congreso Internacional de Educación, un espacio de encuentro y formación que convoca en la ciudad a docentes, especialistas y actores del sistema educativo de distintos puntos del país y del exterior. La iniciativa legislativa fue impulsada por el concejal Julián Martínez (Unidos).
El Congreso de Educación, de interés para el Concejo
Se trata de un encuentro internacional que se desarrolla este sábado en la ciudad, con reconocidos especialistas en la temática. “Desde el Concejo entendemos que apostar a la educación es apostar al desarrollo y al futuro”, señaló su presidente, Checho Basile.
El encuentro, que se desarrolla este sábado en el Colegio Inmaculada Concepción, promueve el intercambio de experiencias, la actualización pedagógica y la construcción colectiva de saberes. Es organizado por Congresos de Educación Región Centro, a cargo de Cristian Cammisi, y cuenta con la participación de Mar Romera (España), Hernán Aldana, Caterina Radzichewski, Carina Maguregui y Mónica Astore.
“Hoy la escuela sostiene mucho más que una currícula. En un mundo hiperconectado, lo que más falta a veces es lo simple: la palabra, la escucha, la presencia. Por eso el trabajo docente es irremplazable: contiene, acompaña y abre caminos. No estamos hablando sólo de contenidos, hablamos de una mirada integral sobre lo que significa educar”, manifestó el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, sobre la importancia de acompañar esta iniciativa.
Y agregó: “Desde el Concejo Municipal entendemos que apostar a la educación es apostar al desarrollo y al futuro. Es una definición política central para Santa Fe”.
Por su parte, el concejal Julián Martínez sostuvo que “esta jornada en la ciudad representa una gran oportunidad para nuestra comunidad educativa porque acerca instancias de formación y debate en la construcción colectiva de soluciones frente a los desafíos actuales en nuestras escuelas. Acompañar este tipo de espacios es también entender que el desarrollo social, cultural y económico de nuestra ciudad y de toda la región depende de nuestra capacidad de enfrentar los problemas del presente de manera colectiva, solidaria y democrática”.
A la entrega de declaración se sumó la concejala Violeta Quiroz.
Aporte significativo
El carácter federal y descentralizado del Congreso permite acercar propuestas de formación a distintas localidades, favoreciendo la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y consolidando redes de trabajo entre instituciones y profesionales.
Asimismo, la realización de una de sus jornadas en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz implica un aporte significativo a la comunidad educativa local, generando espacios de reflexión y debate en torno a los desafíos actuales del sistema educativo.