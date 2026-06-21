La ciudad de Santa Fe volvió a mirar hacia el cielo. Durante los últimos días de junio de 2026, vecinos y aficionados a la astronomía pudieron observar un espectáculo poco frecuente al atardecer: la conjunción entre Venus y Júpiter, dos de los objetos más brillantes visibles desde la Tierra, que además compartieron escenario con Mercurio en una llamativa alineación aparente.
Santa Fe fue testigo de una espectacular alineación planetaria: Venus, Júpiter y Mercurio brillaron juntos al atardecer
Las imágenes captadas desde la capital provincial muestran uno de los fenómenos astronómicos más destacados de junio de 2026: la conjunción de Venus y Júpiter junto a Mercurio, acompañados por estrellas de la constelación de Leo.
Las buenas condiciones meteorológicas permitieron registrar este fenómeno astronómico que pudo apreciarse hacia el oeste poco después de la puesta del sol. Aunque popularmente se habla de una "alineación" planetaria, en realidad se trata de una coincidencia visual desde nuestra perspectiva terrestre.
La conjunción tuvo como protagonistas a Venus y Júpiter, que aparecieron muy próximos en el cielo dentro de la región de la constelación de Géminis. A ellos se sumó Mercurio, formando una brillante configuración de tres mundos que llamó la atención tanto de expertos como de observadores ocasionales.
En buena compañía
Pero el espectáculo no terminó allí. En las imágenes también pueden identificarse dos destacadas estrellas de la constelación de Leo: Régulo y Algieba.
Régulo, también conocida como Alfa Leonis, se encuentra a unos 77 años luz del Sistema Solar y posee un tamaño impresionante: su radio es 4,35 veces mayor que el del Sol, alcanzando aproximadamente 3 millones de kilómetros.
Por su parte, Algieba o Gamma Leonis es una estrella binaria ubicada a unos 122 años luz de la Tierra. Está formada por dos estrellas gigantes cuyas dimensiones equivalen a 29 y 12 radios solares, respectivamente, lo que representa aproximadamente 20 millones y 8 millones de kilómetros de radio.
En cuanto a los planetas observados, Venus destacó por su intenso brillo. Con un diámetro de 12.103 kilómetros, es considerado el planeta más parecido a la Tierra en tamaño y actualmente se encuentra a unos 167 millones de kilómetros de nuestro planeta.
Júpiter, el gigante del Sistema Solar, exhibió su característica luminosidad. Con un diámetro de 142.984 kilómetros, es el planeta más grande y masivo conocido en nuestro vecindario cósmico. Durante este fenómeno se encontraba a unos 919 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia más de cinco veces superior a la que nos separa de Venus.
Mercurio, el planeta más pequeño del Sistema Solar, también formó parte del espectáculo. Su diámetro es de apenas 4.879 kilómetros y actualmente se ubica a unos 113 millones de kilómetros de la Tierra.