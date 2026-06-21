Astronomía

Santa Fe fue testigo de una espectacular alineación planetaria: Venus, Júpiter y Mercurio brillaron juntos al atardecer

Las imágenes captadas desde la capital provincial muestran uno de los fenómenos astronómicos más destacados de junio de 2026: la conjunción de Venus y Júpiter junto a Mercurio, acompañados por estrellas de la constelación de Leo.