#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Miércoles 4 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imágen ilustrativaImágen ilustrativa
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 04.02

07:17 Accesos a Santa Fe sin demoras

No se registran inconvenientes en los accesos a la ciudad de Santa Fe.

Seguinos en
Miércoles 04.02

07:16 Accesos a Rosario con tránsito normal

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Seguinos en
Miércoles 04.02

07:14 Autopista Rosario-Santa Fe: reducción de calzada en Timbúes

KM 27, altura de Timbues - Rosario. Por trabajos de limpieza de calzada en siniestro vial. Circular con precaución.

Seguinos en
Miércoles 04.02

07:13 Rutas provinciales sin incovenientes

Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.

Seguinos en
Miércoles 04.02

06:33 Santa Fe: cortes por bacheo

San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 9 días)

En 9 de Julio entre Salta y 1era Junta (por 13 días)

1era Junta entre San Jerónimo y 4 de enero (08-18 hs)

Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 20 días)

San Jerónimo cantero central Bv. Pellegrini (07 - 18 hs)

Amenabar entre Francia y 9 de Julio (entre las 07.00hs y aproximadamente las 12.00)

San Jerónimo entre Amenabar y Entre Ríos ( aproximadamente entre las 07:00 -12:00 hs)

Entre Ríos entre San Jerónimo y Francia (aproximadamente entre las 12:00 hs y las 19:00)

San Luis entre Irigoyen Freyre y Eva Perón (a partir de las 14 hs)

Junín entre 4 de enero y Urquiza (trabajo nocturno- se habilita aproximadamente a las 08:00 hs)

9 de Julio entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini a partir de las 14 hs.

4 de Enero entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini (entre las 07.30 y las 9.30 hs)

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro