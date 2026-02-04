El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
No se registran inconvenientes en los accesos a la ciudad de Santa Fe.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
KM 27, altura de Timbues - Rosario. Por trabajos de limpieza de calzada en siniestro vial. Circular con precaución.
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 9 días)
En 9 de Julio entre Salta y 1era Junta (por 13 días)
1era Junta entre San Jerónimo y 4 de enero (08-18 hs)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 20 días)
San Jerónimo cantero central Bv. Pellegrini (07 - 18 hs)
Amenabar entre Francia y 9 de Julio (entre las 07.00hs y aproximadamente las 12.00)
San Jerónimo entre Amenabar y Entre Ríos ( aproximadamente entre las 07:00 -12:00 hs)
Entre Ríos entre San Jerónimo y Francia (aproximadamente entre las 12:00 hs y las 19:00)
San Luis entre Irigoyen Freyre y Eva Perón (a partir de las 14 hs)
Junín entre 4 de enero y Urquiza (trabajo nocturno- se habilita aproximadamente a las 08:00 hs)
9 de Julio entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini a partir de las 14 hs.
4 de Enero entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini (entre las 07.30 y las 9.30 hs)