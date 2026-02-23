El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Choque entre un motociclista y una camioneta en Marcial Candioti y Alem
En el km 13, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe | Presencia de humo por basural encendido - Circular con precaución.
RN 11, KM 762 altura Reconquista: corte total de tránsito por siniestro entre camión y colectivo. Respetar indicaciones de la guardia provincial, circular con precaución.