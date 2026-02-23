#HOY:

En Vivo Lunes 23 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Colectivos tránsito. Crédito: Flavio Raina.Colectivos tránsito. Crédito: Flavio Raina.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 23.02

07:32 Accidente

Choque entre un motociclista y una camioneta en Marcial Candioti y Alem

Lunes 23.02

07:31 Autopista Rosario -Santa Fe

En el km 13, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe | Presencia de humo por basural encendido - Circular con precaución.

Lunes 23.02

06:41 Estado de las rutas

RN 11, KM 762 altura Reconquista: corte total de tránsito por siniestro entre camión y colectivo. Respetar indicaciones de la guardia provincial, circular con precaución.

