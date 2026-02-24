#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En Vivo Martes 24 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 24.02

08:00 Maniobra peligrosa

En Ruperto Godoy y Blas Parera un colectivo freno bruscamente para evitar un accidente. Hay cuatros pasajeros heridos. Hay presencia policial. Circular con precaución por la zona

Martes 24.02

06:37 Desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

LÍNEAS 4 –10 y 11: De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEAS 18 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Mariano Comas - 1ero de mayo – Santiago del Estero - San Jerónimo a recorrido

LÍNEA 2 (ida): de recorrido por 9 de julio - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual

LÍNEA 4 (vuelta): de recorrido por 9 de julio - Suipacha- Rivadavia a recorrido habitual

LÍNEA 13 (Vuelta): de recorrido por Santiago del Estero – 1ero de Mayo - Suipacha – Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual.

LÍNEA 16 (Vuelta): de recorrido por Suipacha – Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual

LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

LÍNEAS 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

Martes 24.02

06:37 Reducción de calzada

Comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)

Martes 24.02

06:34 Cortes de calles por bacheo

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 1 días)

Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 6 días)

San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (07.00-12.00 hs)

Santiago del Estero entre 9 de Julio y San Jerónimo (12.00 -19.00 hs.)

Tucumán entre 4 de enero y 1ero de Mayo (07:00-19 hs)

Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07:00-19 hs)

