El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
En Ruperto Godoy y Blas Parera un colectivo freno bruscamente para evitar un accidente. Hay cuatros pasajeros heridos. Hay presencia policial. Circular con precaución por la zona
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEAS 4 –10 y 11: De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEAS 18 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Mariano Comas - 1ero de mayo – Santiago del Estero - San Jerónimo a recorrido
LÍNEA 2 (ida): de recorrido por 9 de julio - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual
LÍNEA 4 (vuelta): de recorrido por 9 de julio - Suipacha- Rivadavia a recorrido habitual
LÍNEA 13 (Vuelta): de recorrido por Santiago del Estero – 1ero de Mayo - Suipacha – Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (Vuelta): de recorrido por Suipacha – Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEAS 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 1 días)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 6 días)
San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (07.00-12.00 hs)
Santiago del Estero entre 9 de Julio y San Jerónimo (12.00 -19.00 hs.)
Tucumán entre 4 de enero y 1ero de Mayo (07:00-19 hs)
Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07:00-19 hs)