El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
En KM 02, altura de Grandero Baigorria - Rosario. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Congestión vehicular en Avenida López y Planes entre Cándido Pujato e Iturraspe.
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEAS 4 –10 y 11: De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEAS 18 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – Mariano Comas - 1ero de mayo – Santiago del Estero - San Jerónimo a recorrido
LÍNEA 2 (vuelta): De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 1ero de mayo – Av. J.J. Paso a recorrido habitual.
LÍNEA 8 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (ida): De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 4 de enero a recorrido habitual.
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEAS 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Se realizan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 6 días)
Mariano Comas entre 1ero de Mayo y Urquiza (07:00-19 hs)
Cándido Pujato entre Urquiza y Pedro Vittori (07:00-19 hs)
Tucumán entre 4 de Enero y San Jerónimo (07:00-19 hs)
San Jerónimo entre Amenabar y Entre Ríos (08:00-11 hs)
San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (07:00-11 hs)
Hasta el momento, las rutas del territorio Provincial se presentan con tránsito fluido y visibilidad óptima.