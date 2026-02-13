#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Viernes 13 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe Crédito: Flavio RainaEl tránsito en Santa Fe Crédito: Flavio Raina
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 13.02

07:41 Accesos a Santa Fe con tránsito normal

No se registran demoras en las vías de acceso a la capital santafesina.

Viernes 13.02

07:36 Accesos a Rosario sin demoras

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Viernes 13.02

07:35 Corte total en Ruta Provincial 4

Corte total por crecimiento del caudal de los canales entre Elisa y San Cristóbal.

Se realizan desvíos:

Sentido hacia el norte en la intersección con RP 61.

Sentido hacia el sur en la intersección con RP 13.

Respetar las indicaciones.

Viernes 13.02

07:34 Rutas de la Provincia con niebla y lluvia

Las rutas de la región Centro se presentan con bancos de niebla y neblina que reducen la visibilidad. En la región Norte, se registran lluvias y lloviznas. Extremar precauciones al transitar.

Viernes 13.02

07:32 Tránsito normal en la Autopista Rosario-Santa Fe

Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.

Viernes 13.02

07:26 Accidente en Ruta 11: reducción de calzada

Siniestro entre un utilitario y un camión en la entrada norte a Videla. Reducción de calzada. Se recomienda circular con precaución.

Viernes 13.02

06:32 Desvíos por partido de Club Atletico Unión

Debido al partido que se disputará el viernes 13/02 a las 22:15 h en el Estadio del Club Atlético Unión y de los cortes que incluye el operativo del Ministerio de Seguridad, se ha dispuesto las alteraciones de los recorridos para las siguientes líneas afectadas a partir de las 19.45 h:

LÍNEA 3 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.

LÍNEA3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.

LÍNEA 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.

LÍNEA 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.

LÍNEA 9 (Ida): De recorrido habitual por Av. Presidente Perón - Iturraspe - San Jerónimo - Junín - Av. Gdor. Freyre - Irigoyen Freyre – Gdor. Vera - Roque Sáenz Peña a recorrido.

LÍNEA 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.

LÍNEA 13 (Vuelta): De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.

LÍNEA 14 (Ida): De recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.

LÍNEA 16 (Ida): De recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido.

Viernes 13.02

06:27 Santa Fe: cortes por bacheo

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 10 días)

9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 2 días)

Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 12 días)

Tucumán entre 9 de Julio y 25 de Mayo (07 -18)

Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (07 -18)

Junín entre Rivadavia y 25 de mayo (07 -18)

Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (11 días)

Reducción de calzada: comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).

Viernes 13.02

06:33 Desvíos por trabajos de bacheo

LÍNEAS 1- 4 y 5 (vuelta):* de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.

LÍNEA 2 (ida): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.

LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.

LÍNEA 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.

LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

LÍNEA 16 (ida): de recorrido por Bv. Galvez - Pedro Vittori - Mariano Comas - Av. Aristóbulo del Valle - Bv. Pellegrini a recorrido habitual

LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

LÍNEA 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.

LÍNEA 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

Sobre el Autor

Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

