El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
No se registran demoras en las vías de acceso a la capital santafesina.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Corte total por crecimiento del caudal de los canales entre Elisa y San Cristóbal.
Se realizan desvíos:
Sentido hacia el norte en la intersección con RP 61.
Sentido hacia el sur en la intersección con RP 13.
Respetar las indicaciones.
Las rutas de la región Centro se presentan con bancos de niebla y neblina que reducen la visibilidad. En la región Norte, se registran lluvias y lloviznas. Extremar precauciones al transitar.
Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.
Siniestro entre un utilitario y un camión en la entrada norte a Videla. Reducción de calzada. Se recomienda circular con precaución.
Debido al partido que se disputará el viernes 13/02 a las 22:15 h en el Estadio del Club Atlético Unión y de los cortes que incluye el operativo del Ministerio de Seguridad, se ha dispuesto las alteraciones de los recorridos para las siguientes líneas afectadas a partir de las 19.45 h:
LÍNEA 3 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
LÍNEA 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
LÍNEA 9 (Ida): De recorrido habitual por Av. Presidente Perón - Iturraspe - San Jerónimo - Junín - Av. Gdor. Freyre - Irigoyen Freyre – Gdor. Vera - Roque Sáenz Peña a recorrido.
LÍNEA 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.
LÍNEA 13 (Vuelta): De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.
LÍNEA 14 (Ida): De recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
LÍNEA 16 (Ida): De recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 10 días)
9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 2 días)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 12 días)
Tucumán entre 9 de Julio y 25 de Mayo (07 -18)
Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (07 -18)
Junín entre Rivadavia y 25 de mayo (07 -18)
Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (11 días)
Reducción de calzada: comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).
LÍNEAS 1- 4 y 5 (vuelta):* de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (ida): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (ida): de recorrido por Bv. Galvez - Pedro Vittori - Mariano Comas - Av. Aristóbulo del Valle - Bv. Pellegrini a recorrido habitual
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEA 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.