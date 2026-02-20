#HOY:

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Créditos: Manuel FabatiaEl tránsito en Santa Fe. Créditos: Manuel Fabatia
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 20.02

07:26 Desvíos en Arrufó

Ya se encuentra activo el desvío transitorio para la construcción de una rotonda en el cruce de RP 39 y RN 34.

El desvío se mantendrán hasta finalizar la obra, aproximadamente en el mes de agosto.

Circular con precaución y respetar las indicaciones.

Viernes 20.02

07:24 Niebla en rutas de la Provincia

Se registranm bancos de niebla en zona sur, entre Fray Luis Beltrán y San Lorenzo. Circular con precaución.

Viernes 20.02

07:03 Santa Fe: reducción de calzada

Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo -mano hacia oeste- (07:00-19 hs)

Bv. Pellegrini entre Urquiza y 4 de enero - mano hacia el este- (07:00-19 hs)

Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde.

Viernes 20.02

07:02 Cortes de calles en Santa Fe

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 2 días)

Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 7 días)

Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (2 días)

Junín entre San Jerónimo y 4 de enero (07:00-19 hs)

1ero de mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-19 hs)

Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07:00-19 hs)

Viernes 20.02

06:38 Estado de las rutas

Congestión vehicular - KM 15, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario. Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito pesado, camiones detenidos sobre banquina - Circular con precaución.

