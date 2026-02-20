El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Ya se encuentra activo el desvío transitorio para la construcción de una rotonda en el cruce de RP 39 y RN 34.
El desvío se mantendrán hasta finalizar la obra, aproximadamente en el mes de agosto.
Circular con precaución y respetar las indicaciones.
Se registranm bancos de niebla en zona sur, entre Fray Luis Beltrán y San Lorenzo. Circular con precaución.
Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo -mano hacia oeste- (07:00-19 hs)
Bv. Pellegrini entre Urquiza y 4 de enero - mano hacia el este- (07:00-19 hs)
Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde.
Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 2 días)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 7 días)
Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (2 días)
Junín entre San Jerónimo y 4 de enero (07:00-19 hs)
1ero de mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-19 hs)
Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07:00-19 hs)
Congestión vehicular - KM 15, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario. Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito pesado, camiones detenidos sobre banquina - Circular con precaución.