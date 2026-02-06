El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.
RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.
RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.
Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.
RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.
RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 14 | Construcción de una rotonda – Diego de Alvear.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo. RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6 –
RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes. RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.
RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.
RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.
RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.
RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
Circunvalación de Venado Tuerto-
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
Vialidad Nacional sostiene trabajos de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 11 en diversos puntos entre Gobernador Crespo y Calchaquí. Equipos viales continúan los arreglos en la calzada de RN 11 al sur de Calchaquí, con tareas de fresado y recomposición de la base de la ruta con agregado de cemento y la posterior colocación de una nueva capa de concreto asfáltico. En el mismo tramo, entre Calchaquí y Gómez Cello, se realiza el sellado de fisuras en la superficie de rodamiento, más bacheos sobre sectores previamente fresados. En todos los casos se producen reducciones de carril, con paso alternado coordinado por banderilleros.
Por obras de repavimentación de calzadas se interrumpirá por el tiempo que demanden las obras el segmento comprendido entre la Autopista Rosario-Santa Fe y RP 10. Por tal motivo, se instrumentarán desvíos en la zona, los cuales serán indicados por el balizamiento y por personal vial que estará apostado en el lugar.
Ov. Lagos y J. M. Gutiérrez, tránsito cortado.
KM 321 altura de Roldan. Carril rápido obstruido en sentido a Rosario por vuelco de acoplado sobre la calzada. El tránsito circula por carril lento. Prever demoras y respetar indicaciones.
Las rutas y accesos del centro santafesino se encuentran con calzadas húmedas y resbaladizas por lluvias y lloviznas intermitentes. Se recomienda bajar la velocidad, evitar adelantamientos, aumentar la distancia de seguridad y mantener el parabrisas limpio permanentemente.
LÍNEAS 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 2 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 25 de Mayo - Irigoyen Freyre - San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido
LÍNEAS 1- 4 y 5 (vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (ida): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.
LÍNEA 8: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza a recorrido habitual.
LÍNEA 16: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 4 de enero a recorrido habitual.
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEA 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 7 días)
Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 15 días) (supeditado a condiciones climáticas)
9 de Julio entre Mendoza y Primera Junta (por 11 días)
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 19 días)
Bv. Pellegrini entre San Martín y 25 de Mayo mano sur (07.30-16 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
Tucumán entre 25 de Mayo y Rivadavia (07 - 18 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
Primera Junta entre 9 de Julio y 4 de enero (07 - 18 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
Entre Ríos entre 1° de Mayo y Francia (07 - 18 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
Uruguay entre San Jerónimo y 1° de Mayo (07 - 18 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
Pasaje Quiroga entre Amenábar y 3 de febrero (supeditado a condiciones climáticas)
Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (20 días)