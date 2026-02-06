Pronóstico

Viernes inestable en Santa Fe: tormentas aisladas y una máxima de 26°C

La ciudad de Santa Fe atraviesa este viernes 6 de febrero una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima fue de 21°C y la máxima alcanzaría los 26°C.