Programa provincial

Con cuotas similares a un alquiler, el crédito hipotecario Nido ya otorgó casi 800 préstamos en Santa Fe

Con una tasa UVA + 4,2%, considerada la más baja del país, el programa otorgó préstamos por más de $39.800 millones en 113 localidades santafesinas. La iniciativa, impulsada por la Provincia junto al Banco Municipal de Rosario, entrega actualmente un promedio de dos créditos por día y busca consolidarse como una política pública permanente de acceso a la vivienda propia.