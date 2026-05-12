El programa de créditos hipotecarios Nido, impulsado por el Gobierno de Santa Fe junto al Banco Municipal de Rosario, consolida su crecimiento como una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en la provincia. Desde su lanzamiento en julio de 2024, ya se otorgaron y comprometieron cerca de 800 créditos por un monto que ronda los 40 mil millones de pesos, con alcance en más de 100 localidades santafesinas. “Hoy estamos entregando un promedio de dos créditos hipotecarios por día”, aseguró Lucas Crivelli, secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia.
Con cuotas similares a un alquiler, el crédito hipotecario Nido ya otorgó casi 800 préstamos en Santa Fe
Con una tasa UVA + 4,2%, considerada la más baja del país, el programa otorgó préstamos por más de $39.800 millones en 113 localidades santafesinas. La iniciativa, impulsada por la Provincia junto al Banco Municipal de Rosario, entrega actualmente un promedio de dos créditos por día y busca consolidarse como una política pública permanente de acceso a la vivienda propia.
El funcionario explicó que el programa nació a partir de un convenio entre la provincia y el Banco Municipal de Rosario por 60.000 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios. “La provincia aportó 8.000 millones para capitalizar el banco y lograr que esos fondos se quedaran dentro de Santa Fe”, detalló.
Uno de los principales atractivos de Nido es la tasa de interés. Según Crivelli, el esquema fue diseñado con una tasa UVA más 4,2%, considerada actualmente la más baja del mercado argentino. “La idea era que la cuota inicial fuera parecida al valor de un alquiler. Por ejemplo, para un crédito de 70 millones de pesos, la cuota arrancaba cerca de los 500 mil pesos”, indicó.
El funcionario comparó esa condición con otras propuestas del sistema financiero: “Hoy hay bancos que están trabajando con tasas de UVA más 11,5%, una diferencia enorme”.
Alcance territorial y demanda
De acuerdo con el último reporte oficial del programa, hasta marzo de 2026 se habían realizado 20 sorteos y se otorgaron o comprometieron 766 créditos, por un total de casi 39.830 millones de pesos. La mayoría correspondió a líneas de adquisición y construcción, aunque también hubo financiamiento para ampliación y terminación de viviendas.
El programa alcanzó 113 localidades de la provincia, lo que representa cerca del 31% del territorio santafesino. Rosario y la ciudad de Santa Fe concentran la mayor cantidad de operaciones, aunque el Gobierno provincial destaca la expansión territorial como una de las fortalezas centrales de la iniciativa.
“Cuando lanzamos el programa hubo 43.000 inscriptos. La demanda fue tan grande que tuvimos que ordenar el acceso mediante sorteos transparentes realizados a través de la Lotería de Santa Fe”, recordó Crivelli. Hasta el momento ya se concretaron 21 sorteos y el próximo está previsto para mediados de mayo.
El desafío de acceder al crédito
Aunque el programa mantiene una fuerte demanda, el funcionario reconoció que existen dificultades vinculadas al contexto económico y al sistema financiero argentino.
“De los 43.000 inscriptos, apenas entre el 13 y el 15% logra finalmente acceder al crédito”, señaló. Entre los principales obstáculos aparecen la necesidad de contar con el ahorro previo equivalente al 25% del valor de la vivienda, las exigencias de ingresos y el deterioro de la situación crediticia de muchas familias.
Crivelli también advirtió sobre las limitaciones estructurales del sistema financiero argentino. “El crédito hipotecario no escala porque los bancos no tienen fondeo suficiente para prestar a largo plazo. En Argentina los depósitos representan apenas el 15% del dinero circulante, mientras que en otros países llegan al 40 o 70%”, explicó.
Inteligencia artificial y política de Estado
El Gobierno provincial apuesta a consolidar Nido como una política pública de largo plazo. Según adelantó el secretario de Hábitat, en las próximas semanas se publicará un decreto para institucionalizar el programa más allá de la actual gestión.
Además, desde enero se implementó una nueva etapa de reinscripción digital que incorpora herramientas de inteligencia artificial para agilizar el análisis documental de los postulantes. “La carga de recibos de sueldo, actas y documentación ahora se procesa con IA y eso nos va a permitir reducir hasta un 40% los tiempos administrativos”, sostuvo.
El funcionario remarcó que la prioridad del programa es resolver el acceso a la vivienda única. “El objetivo es que las familias puedan tener su nido”, resumió. Y contextualizó la dimensión del problema habitacional: “Argentina tiene hoy un déficit de 3,2 millones de viviendas y podría acercarse pronto a los 5 millones”.
Actualmente, Nido cuenta con cuatro líneas de financiamiento: adquisición y construcción tradicional, ampliación y terminación, créditos de gestión colectiva y una línea destinada a desarrolladores inmobiliarios, aunque esta última todavía presenta dificultades de implementación por cuestiones normativas y financieras.