Pronóstico para este domingo en Santa Fe: cielo despejado y fresco

La temperatura mínima fue de 2º y la máxima sería de 18°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidades de lluvia.

Mañana fría pero con sol. Créditos: Manuel Fabatia
 10:20
 / 
Por: 

Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continué en similares condiciones durante todo el día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo despejado.

Día despejado y con temperaturas en ascenso Créditos: Luis CetraroDía despejado y con temperaturas en ascenso Créditos: Luis Cetraro

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 2° y la máxima sería de 18º, bajando a 11° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 85%, la presión de 1025.2 hPa, viento noroeste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

  • El lunes espera una mínima de 6° y una máxima de 21°. Con cielo despejado durante todo el día.
  • Luego, el martes tendrá una mínima de 7° y una máxima de 22°. El cielo volverá a estar despejado toda la jornada.
  • Finalmente, el miércoles se presentará despejado por la mañana y algo nublado en la tarde/noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 10° y la máxima de 21°.
CLIMA EXTENDIDO

