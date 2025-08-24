Pronóstico para este domingo en Santa Fe: cielo despejado y fresco

Este domingo la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continué en similares condiciones durante todo el día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 2º y la máxima sería de 18°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidades de lluvia.
En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo despejado.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 2° y la máxima sería de 18º, bajando a 11° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 85%, la presión de 1025.2 hPa, viento noroeste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.
