Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Para una semana fresca, llega un domingo con más de lo mismo: frio por la mañana y sol de invierno por la tarde.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola.
 10:10
Por: 

Santa Fe tendrá este domingo una jornada más otoñal que invernal; la mañana será fresca, con cielo parcialmente nublado. Por la tarde se espera un incremento de temperatura y sol.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 5.9°C, con una humedad del 74% y vientos del Este con intensidades de 10 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN espera importante presencia de neblina en la capital santafesina. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El día arrancó con una mínima de 4°C y el termómetro alcanzaría los 19°C durante la tarde.

Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.

La capital santafesina y el río, en una postal del drone de El Litoral. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 9°C y vientos del Este a 10 km/h. No hay precipitaciones

Tarde: La máxima del día llegará a 19°C y estará acompañada de un cielo algo nublado. Los vientos del Norte, con intensidades de 7-12 km/h. No hay precipitaciones.

Noche: La temperatura descenderá a 12°C, y los vientos del Noreste mantendrán las intensidades. No hay precipitaciones.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 7° y una máxima de 21°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 7° y una máxima de 23°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

CLIMA EXTENDIDO
