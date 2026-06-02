El Gobierno provincial puso en marcha una nueva modalidad digital para solicitar el móvil de documentación. La herramienta permite iniciar el trámite del DNI de manera online y está destinada a personas con dificultades para trasladarse a una oficina del Registro Civil.
Registro Civil: cómo funciona el nuevo sistema digital para tramitar el DNI a domicilio
Sergio Duarte, director del área, explicó que el Gobierno provincial incorporó una herramienta virtual para iniciar gestiones de identificación sin necesidad de traslado, orientada a personas con movilidad reducida o dificultades de salud.
Desde el organismo explicaron que la iniciativa amplía un esquema ya existente de atención domiciliaria. El director provincial de Registro Civil, Sergio Duarte, indicó: “Son dispositivos que están destinados a personas que por alguna razón, por lo general mayormente de salud, no pueden desplazarse de su domicilio”.
El sistema se integra al proceso de digitalización estatal. En ese sentido, Duarte remarcó que la iniciativa se enmarca en el programa Territorio 5.0, orientado a la digitalización del Estado santafesino y a la posibilidad de que cualquier ciudadano de la provincia acceda al servicio de manera online desde la web oficial.
Cómo se realiza la solicitud
El procedimiento se inicia en el buscador del portal oficial, donde se debe ingresar la palabra DNI para acceder a las opciones disponibles. Duarte detalló: “uno tipea DNI, se despliega una pantalla donde las personas pueden elegir la opción para quienes no pueden desplazarse de su domicilio”.
Luego, el sistema habilita un formulario simple. “Se abre una ventana muy sencilla donde el ciudadano deja la solicitud, se le pide un contacto y desde el Registro Civil nos comunicamos para coordinar la visita”, explicó el funcionario, al remarcar que el objetivo es garantizar el acceso al derecho a la identificación.
Evaluación de casos y atención
Cada pedido es analizado según la situación particular del solicitante. Duarte señaló: “nos tienen que explicar cuál es la situación por la que no puede trasladarse, porque a veces es fácilmente verificable si una persona está postrada o tiene una imposibilidad marcada”.
El dispositivo también contempla situaciones específicas que dificultan la atención en oficina. “Hemos ido a lugares donde hay niños con neurodivergencia que en el ámbito del registro, por el bullicio, no pueden ser atendidos correctamente”, indicó.
Costos, pago y funcionamiento del sistema
El trámite tiene dos modalidades: “El común cuesta 10.000 pesos y el exprés 26.000 pesos, con una demora menor”, precisó Duarte. El pago se realiza exclusivamente de forma digital: “son únicamente por billetera virtual, como lo dispone el Registro Nacional de las Personas”.
Sobre el funcionamiento operativo, el director explicó: “es como si la persona viniera a la oficina, se toma el trámite en el dispositivo móvil”. Luego interviene el sistema de entrega: “la empresa postal se comunica con el ciudadano para coordinar la entrega del DNI”.
Finalmente, destacó la dinámica del servicio móvil: “Todos los lunes sale un móvil del Registro a recorrer domicilios previamente acordados para atender situaciones de salud o adultos mayores”.