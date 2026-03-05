Ya imprimen los nuevos DNI con el Monumento a la Bandera en el diseño y mayor seguridad
El nuevo DNI electrónico reemplazará gradualmente al anterior con claves de seguridad reforzadas y diseño renovado, mientras los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento. "Por el momento no es obligatorio hacer el nuevo, salvo que se necesite", dijeron desde el Registro Civil.
Por un tiempo convivirán los DNI vigentes con los nuevos. Imagen creada con inteligencia artificial.
Argentina comenzó a emitir una nueva generación del Documento Nacional de Identidad (DNI) que incorpora el Monumento a la Bandera en su diseño de tarjeta y otros símbolos, y suma mayores estándares de seguridad bajo normas internacionales. Se trata del nuevo DNI electrónico (eMRTD) que implementa el Registro Nacional de las Personas (Renaper), con tecnología de policarbonato multicapa y chip integrado.
El rediseño incluye elementos simbólicos en el reverso como Monumento Histórico Nacional a la Bandera (de Rosario), la Bandera Argentina, las Islas Malvinas, la Ballena Franca Austral y la flor nacional del ceibo.
En diálogo con El Litoral, el director del Registro Civil de la provincia, Sergio Duarte, explicó que "este DNI tiene las mismas funcionalidades que el anterior que conocíamos. Obviamente lo que cambia es que se incorporan nuevos estándares de seguridad que son internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la cual Argentina es parte".
Repetición de fotos, datos personales grabados a láser, grabado láser táctil sobre el dato fecha de nacimiento, son algunos de los estándares de seguridad que se incorporan en el anverso.
En ese sentido, agregó que "se van generando medidas de seguridad para mejorar la protección de la identidad de las personas. Eso es lo que cambia y lo que se incorpora, pero por lo demás el DNI sigue siendo similar al anterior".
Más seguridad y tecnología
El nuevo DNI electrónico en Argentina llegará para los que lo vienen tramitando desde febrero 2026 y refuerza la seguridad con una tarjeta de policarbonato, un chip sin contacto (tecnología NFC) y grabado láser, dificultando falsificaciones y protegiendo datos con estándares internacionales. Incluye datos encriptados, foto a color, imagen fantasma y certificados criptográficos para verificación digital. "Sabemos que ya se están imprimiendo pero aún no recibimos los nuevos en Santa Fe", dijo Duarte.
En cuanto al material de policarbonato, "resulta más duradero y resistente que el anterior, permitiendo el grabado láser de los datos para evitar alteraciones físicas. También cuenta con chips sin contacto que almacena datos biométricos de forma encriptada, incluyendo huellas y foto, lo que impide la suplantación de identidad", comunicó el Gobierno nacional.
En el reverso, a la izquierda, el Monumento a la Bandera es uno de los símbolos que incorpora. En el centro las Islas Malvinas.
Además, permite autenticar la identidad con mayor fiabilidad mediante la lectura electrónica del chip, incluso sin acceso a bases de datos externas. E incorpora medidas de seguridad tanto visibles como ocultas (invisibles al ojo humano) para evitar adulteraciones.
DNI actual y nuevos valores
Desde el Registro Civil santafesino aclararon que no es obligatorio renovar el documento por el cambio de diseño. "Los DNI anteriores mantienen su plena vigencia hasta el día del vencimiento. Por un tiempo largo van a convivir los dos modelos de DNI. No es necesario, hacer uno nuevo, salvo que uno quiera o lo necesite por alguna razón", subrayó Duarte.
Sergio Duarte, director del Registro Civil de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore
El director provincial también confirmó la actualización del cuadro tarifario anunciada por el Renaper, que entrará en vigencia el viernes 6 de marzo. "Los nuevos montos son 10.000 pesos para el DNI de trámite normal o común, 26.000 pesos para el DNI express que es el que tiene una demora de aproximadamente 96 horas en llegar al domicilio del ciudadano. Y en cuanto al pasaporte, el pasaporte de trámite regular va a 100.000 pesos y el pasaporte de entrega express, mismo plazo que para el DNI de 96 horas hábiles, va a 200.000 pesos".