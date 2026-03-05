Próximos a llegar

Ya imprimen los nuevos DNI con el Monumento a la Bandera en el diseño y mayor seguridad

El nuevo DNI electrónico reemplazará gradualmente al anterior con claves de seguridad reforzadas y diseño renovado, mientras los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento. "Por el momento no es obligatorio hacer el nuevo, salvo que se necesite", dijeron desde el Registro Civil.