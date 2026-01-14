El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
La información, minuto a minuto
1º de Mayo 2334, entre Mendoza y 1º Junta.
Bv. Zavalla, entre Moreno y Corrientes.
9 de Julio y Mendoza.
Vera Mujica intersección con Gral. Bolívar.
9 de Julio (entre Hipólito Irigoyen y Suipacha) hasta las 13 aprox.
1º de Mayo (entre 1ra Junta y Mendoza).
La Empresa Pronvicial de la Energia (EPE) realiza trabajos de mantenimiento. Se recomienda evitar la zona.
No se registran demoras en los accesos a la capital santafesina.
La circulación en los accesos a la ciudad es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.
Hasta el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.