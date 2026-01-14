#HOY:

Miércoles 14 de enero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Foto: Flavio Raina.El tránsito en Santa Fe. Foto: Flavio Raina.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Miércoles 14.01

07:45 Santa Fe: cortes por obras de ASSA

1º de Mayo 2334, entre Mendoza y 1º Junta.

Bv. Zavalla, entre Moreno y Corrientes.

9 de Julio y Mendoza.

Miércoles 14.01

07:43 Santa Fe: desvíos por obras de bacheo

Vera Mujica intersección con Gral. Bolívar.

9 de Julio (entre Hipólito Irigoyen y Suipacha) hasta las 13 aprox.

1º de Mayo (entre 1ra Junta y Mendoza).

Miércoles 14.01

07:36 Santa Fe: corte en 4 de enero y Lisandro de la Torre

La Empresa Pronvicial de la Energia (EPE) realiza trabajos de mantenimiento. Se recomienda evitar la zona.

Miércoles 14.01

07:23 Sin demoras en el Gran Santa Fe

No se registran demoras en los accesos a la capital santafesina.

Miércoles 14.01

07:23 Tránsito fluido en Rosario

La circulación en los accesos a la ciudad es fluida, visibilidad 15 km. Av. Circunvalación no registra demoras.

Miércoles 14.01

06:30 Tránsito fluido en la provincia

Hasta el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.

Estado del tránsito
Santa Fe

